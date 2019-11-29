Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğretmenlerinden örnek organ bağışı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğretmenleri örnek bir davranışa imza attı. 26 Kasım tarihinde okullarında da görev yapan 33 yaşındaki Türkçe Öğretmeni İpek Taraman'ı kalp yetmezliğinden kaybeden Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğretmenleri organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına bir ilki gerçekleştirdi.

Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Emin Efe, “İpek Taraman Hocamız organ nakli bekleyen bir kardeşimizdi ve nakil olmadığı için tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden vefat etti. İpek Taraman hocamıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz. Belki organ bulunabilseydi yaşama şansı olabilirdi. Bu yüzden değerli öğretmen arkadaşlarımızla organ bağışı önemine dikkat çekmek adına böyle bir etkinlik yapmak istedik. Okulumuzda bugün için 15 arkadaşımız bağışta bulundu. Ülke genelinde organ bekleyen hasta sayısı temmuz ayı itibariyle 26 bin 952 kişi. Tüm eğitim camiası bu konuda daha fazla duyarlı olmalı ve topluma örnek olmalı. Duyarlılık gösteren öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” dedi.