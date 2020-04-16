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Şehit Muhammed Fatih Durhan için evinde helallik alındı

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan’ın cenazesi, helallik alınmak üzere babaevine getirildi.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın cenazesi, helallik alınmak üzere babaevine getirildi.


Dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan (27) şehit düştü. Bugün sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Komutanlığında düzenlenen askeri törenin ardından şehit Durhan'ın cenazesi hava yoluyla memleketi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi. Akhisar Askeri Havaalanı'ndan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, eskort eşliğinde cenaze aracıyla Atatürk Mahallesi Sezer Sokak'taki babaevine getirildi. Burada şehit Durhan için dualar edildi, helallik alındı. Durhan'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin kız kardeşi de ağabeyinin üniformasını giydi. Durhan'ın naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Soma Muzaffer Ecemiş Spor Salonu önündeki meydana götürüldü.

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