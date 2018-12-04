Şehit Mustafa Kozak'ın adı memleketindeki okulda yaşayacak

Şırnak'ta Mayıs 2018'de PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın adı memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'ndeki okula verildi. Şehidin isminin yer aldığı tabela okula asılırken, Şehit Mustafa Kozak için okulun girişinde bir köşe oluşturuldu. Okul ve köşe düzenlenen törenle hizmet açılırken, şehidin eşi, anne-babası ve kardeşi düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşadı.

Mayıs 2018'de Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın ismi memleketi Salihli ilçesinin Durasıllı Mahallesi'ndeki okula verildi. Tören, Şehit Mustafa Kozak Okul bahçesinde gerçekleştirilirken tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende Şehit Mustafa Kozak'ın öz geçmişi okunurken, açılış konuşmasını ise şehidin babası Hasan Kozak yaptı.

Baba Kozak, "Oğlum Mustafa Kozak bu vatan için canını feda etti. Oğlumun ismi bu okulda ilelebet sonsuza kadar yaşayacaktır. Vatan hainleri oğlumu şehit ederek, bizleri bitireceklerini zannettiler, benim bir tanecik Mustafam şehit oldu ama binlerce Mustafam oldu" dedi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Şu anda şehitlerimiz için dua etmekten ve isimlerini yaşatmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Şu an için elimizden gelen tek şey, birlik ve beraberliğimizi yitirmemektir. Eğer biz bir olup, bir bütün olursak, bu belaların üstünden geliriz" diye konuştu.

Turgutlu Kaymakamı Salihli Kaymakam Vekili Uğur Turan ise "Biz yan yana, omuz omuza olduğumuz müddetçe kimse bizi yıkamaz. Yeter ki biz birlik içinde olalım. Bu vatan ve bayrak için canını seve seve veren şehitlerimizin her biri bizim için çok kıymetlidir. Onlar bizim canımız, onların aileleri bize emanettir" diyerek şehit Mustafa Kozak'ın adının okulda sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından öğretmenler tarafından şiirler okunurken, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu. Kaymakam Turan, şehidin babası Hasan Kozak'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verirken, tören oluşturulan köşenin açılışıyla son buldu. Açılışta Şehit Mustafa Kozak anısına davetlilere ve öğrencilere tavuklu-pilav da ikram edildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene şehidin eşi Rabia, babası Hasan, annesi Gülşen ve kız kardeşi Sümeyra Kozak ile Turgutlu Kaymakamı Salihli Kaymakam Vekili Uğur Turan, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.