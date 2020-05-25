Şehit oğlunun doğum gününde vefat etti

Turgutlulu şehit Sezai Zorlubaş'ın babası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Baba Hüseyin Zorlubaş'ın oğlunun doğum günü olan 24 Mayıs'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Manisa Şehir Hastanesinde bir süredir tedavi gören 67 yaşındaki şehit babası Hüseyin Zorlubaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zorlubaş'ın cenazesi, Turgutlu Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlik önünde kılınan cenaze namazının ardından oğlu Şehit Sezai Zorlubaş'ın kabrinin yanına defnedildi. Şehit oğlunun doğum gününde yaşamını yitiren Zorlubaş'ın cenaze törenine, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, şehit aileleri ve Zorlubaş'ın yakınları katıldı.

24 Mayıs 1972'de dünyaya gelen Şehit Jandarma Er Sezai Zorlubaş, 1992 yılında Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.