‘Şehit öğretmenler anı ağacı' büyük ilgi gördü

Manisa'nın Kula ilçesinde üzerinde şehit öğretmenlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı anı ağacı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Manisa'nın Kula ilçesinde Jeopark Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Rahime Uğur ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve üzerinde bugüne kadar görevi başında iken şehit edilen öğretmenlerin fotoğraflarının bulunduğu anı ağacı sergilendi. Büyük ilgi gören "Anı Ağacı"yla şehit öğretmenleri andıklarını söyleyen Jeopark Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Rahime Uğur, "Öğretmenler gününün, sadece mevcut öğretmenler için değil, emekli olan ve şehit olan öğretmenlerin de günü olduğunu vurgulamak istedik. Bu nedenle öğrencilerim ile birlikte görevi başında iken şehit edilen öğretmenlerimizin fotoğraflarını, anı ağacına asarak onları unutmadığımızı göstermek istedik. Anı ağacımız oldukça ilgi gördü. Programa katılanlar tarafından uzun süre incelenen ve hatıra fotoğrafı çektirilen bu anı ağacını, her programda sergileyerek, şehit öğretmenlerimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstereceğiz" dedi.

Sergilenen anı ağacını uzun süre inceleyen Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli eğitim Müdürü Adem Sümen ve Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Özel ile Hüseyin İzci, ağaç başında hatıra fotoğrafı çektirdi.