Şehit Onur Karakaya'nın adı Turgutlu'da yaşatılacak

Pençe-3 Harekatı kapsamında 25 Mart 2020 tarihinde Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın adı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan parka verilecek.

Turgutlu Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı eski belediye binasında gerçekleştirildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapılan ocak ayı meclis toplantısında 11 madde görüşülüp karara bağlandı. Ocak ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, yeni yılda korona virüs tehlikesinin tamamen ortadan kalkarak pandemi sürecinin sona ermesini ümit ettiğini söyledi. Pandemi sürecinin en başından beri toplum sağlığının korunmasını için çalıştıklarını belirten Başkan Çetin Akın, Turgutluluların korona virüsten en az şekilde etkilenmeleri için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Akın konuşmasında, şehit polis memuru Fethi Sekin, Münir Özkul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Kamer Genç, Ayşen Gruda, İsmail Cem, Gaffar Okkan, Uğur Mumcu, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u vefatlarının yıl dönümlerinde andı. Başkan Akın, aynı zamanda 2 Ocak'ta doğum günü olan Barış Manço ve 15 Ocak 1902 yılında dünyaya gelen usta şair Nazım Hikmet'i de konuşmasında andı. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Başkan Akın, “Türkiye'nin artık basın özgürlüğünde son sıralarda olmamasını; düşünceleri, söyledikleri ve yazıları sebebiyle hiçbir gazetecimizin haksız yere özgürlüklerinin elinden alınmamasını, gazetecilerimizin baskı ve sansüre maruz kalmamalarını yürekten ümit ediyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda ise geçtiğimiz yıl Elazığ'da meydana gelen 6,5 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Turgutlu Belediyesinin mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, 2020 yılı itibariyle toplam borcun 32,5 milyon TL olduğunu yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede 9 milyon TL borcun ödendiğini söyledi.

Şehidin ismi parkta yaşayacak

Gündem maddeleri arasında yer alan, Avşar Mahallesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan parka Pençe-3 Harekatı sırasında 25 Mart 2020 tarihinde Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.