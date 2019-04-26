Şehit teğmen için mezun olduğu lisede şehit köşesi oluşturuldu

18 Temmuz 1997 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Piyade Teğmen Serhat Hakan Bozkurt için, mezun olduğu okul olan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sekine Evren Anadolu Lisesi'nde (SEAL) 22 yıl sonra bir köşe oluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Şehit Piyade Teğmen Serhat Hakan Bozkurt'un özgeçmişi okundu.

Şehit kavramının çok önemli bir kavram olduğuna vurgu yapan Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, “Kurtuluş Savaşımızdan, Çanakkale Savaşı'na ve 15 Temmuz sürecinde çok sayıda şehit verdik. Onlar, canlarını bu vatan için feda ettiler. Ama burada esas görev bize düşüyor, şehitlerimizin canlarını bu vatan için verdiklerini unutmamamız gerekiyor. Şehitleri anmak bizleri diri tutmak anlamına geliyor. İnanıyorum ki hepimiz başımıza bir bela gelse Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda 15 Temmuz'da olduğu gibi bu vatan için yine bir araya geliriz.” dedi.

Şehit Piyade Teğmen Serhat Hakan Bozkurt'un babası Ali Bozkurt ise, “Öğrencilerimiz gerek belirli zamanlarda bizleri ziyaret ederek gerekse şehidimizin Dombaylı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek bizleri unutmadıklarını her fırsatta göstermektedirler. Bugünde sevgili oğlumuz adına eğitim gördüğü okulda bir köşe oluşturulmuştur. Bu davranıştan dolayı çok mutlu gururluyuz. Bu onurlu davranışlarından dolayı başta okul müdürümüz olmak üzere okul aile birliği başkanı, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sevde Tok'un şehitlik üzerine konuşması ve okul öğrencilerinden Melih Kemaloğlu'nun günün önemine istinaden okuduğu şiir ile devam etti. Programın ardından protokol üyeleri ile şehidin babası Ali Bozkurt, annesi Serpil Bozkurt ve ablası Selda Şapçı'nın da katılımı ile “Şehit Piyade Teğmen Serhat Hakan Bozkurt” anısına yaptırılan köşenin açılışı gerçekleştirildi.

Sekine Evren Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Okul Müdürü Halil İbrahim Yaren, şehidin ailesi, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol ve yönetimi, okul müdürleri ve davetliler katıldı.