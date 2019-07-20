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Şehit ve gazi ailelerinden Başkan Yardımcısı Honaz'a teşekkür

Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz’ı ziyaret ederek verdiği destekten ve belediye içerisinde kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Çözüm Masası’nda dolayı teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ı ziyaret ederek verdiği destekten ve belediye içerisinde kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Çözüm Masası'nda dolayı teşekkür etti. Ziyarette ayrıca şube başkanı Turgut Gürkaş, Başkan Yardımcısı Honaz'a çiçek takdim ederek yeni görevinde de başarı dileklerini iletti.


Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Turgutlu Şubesi üyeleri Gazi ve Şehit aileleri Turgutlu Belediye Başkanı Fırat Honaz'ı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Honaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Çok değerli şube başkanımız Turgut Gürkaş komutanımıza ve kıymetli şehit ve gazi ailelerimize nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.


Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Turgutlu Şubesi Başkanı Turgut Gürkaş da, Başkan Yardımcısı Honaz'a çiçek takdim ederken Belediye içerisinde kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Çözüm Masası'nda dolayı teşekkür ederek yeni görevinde de başarılar ve kolaylıklar diledi.

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