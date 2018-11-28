Şehitler Ortaokulu okçulukla tanışıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunda hayata geçirilen okçuluk egzersizleri sayesinde öğrenciler bir yandan ata sporunu tanımaya başlarken bir yandan da gelişim çağında sağlıklı bir omurga yapısına sahip olacaklar.

2018 -2019 Eğitim-Öğretim yılında ders dışı etkinlikler kapsamında Şehitler Ortaokulunun Sosyal Etkinlikler Salonu, Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler'in desteği ile okçuluk derslerine uygun hale getirilerek okçuluk egzersizlerine başlandı. Okulun matematik öğretmenlerinden Rukiye Demir tarafından verilen okçuluk egzersizleri sayesinde öğrenciler, ata sporları olan okçuluk ile tanışırken, kültürel ve tarihi miraslarının farkına varıp modern okçuluk tekniği ile atışlarına başladı.

Müdür Tayfun Sarıbeyler, "Okçuluk, günümüzde şimdiki an kavramına odaklanmayı artırdığı için pek çok psikolog tarafından akademik başarıyı artıran branş olarak tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra sabrı, zorluklarla mücadeleyi, amaçlı, planlı ve bilimsel çalışmayı öğretmektedir. Ayrıca gelişim çağındaki çocukların sağlıklı bir omurgaya sahip olmaları, eklem ve tendonların, omuz, sırt ve bacak kaslarının kuvvetlenmesini sağlar. Skolyozun tedavisinde önemli rol oynar. Kalbi ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir." dedi.

Okçuluk egzersizleri sayesinde kendilerini çok iyi hissettiklerini ifade eden öğrenciler ise hayata geçirilen uygulama için okul yönetimine ve kursları veren öğretmenlerine teşekkür etti.