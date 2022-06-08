Şehitlerin isimleri Turgutlu'daki parklarda yaşayacak

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapıldı. Haziran Ayı Meclis Toplantısında 3 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 13 madde görüşülüp karara bağlandı.

Haziran Ayı Meclis Toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı açılış konuşmasında haziran ayı içerisinde hayatını kaybeden isimleri andı. Liselere Geçiş Sınavı'na giren ve 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bütün gençlere sınavlarında ve eğitim hayatları boyunca başarı dileklerini ileten Başkan Akın konuşmasında ayrıca Babalar Günü ve Emekliler Haftası'nı da kutladı.

Şehitlerin isimleri parklarda yaşayacak

Turgutlu Belediye Meclisinde, Çepnidere Mahallesi kavşağında bulunan parka Şehit Polis Memuru Selami Dinç'in, Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan çocuk parkına da Şehit Adem Sığanık'ın isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Fırt Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi de sokağa verildi

Belediye meclisinde ayrıca meclis üyeleri Semih Adıgüzel, Cem Yıldırancan, Olcay Özsürücü, İhsan Tuğrul Yüksel, Mustafa Yavaş, Ömer Sakı, Tanıl Sevenler, Serhat Seyhan, Hasan Koç, İbrahim Çevikbudakçı, Ferhat Yıldız, Nevin Baş, İbrahim Kara, İsmail Parmaksız ve Veysel Başcı'nın, Son Sokağın isminin Fırat Yılmaz Çakıroğlu olarak değiştirilmesi konulu önerge de görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.