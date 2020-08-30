Şehitlikten Spil'in zirvesine şehit toprağı

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı anısına Anemon Dağcılık tarafından ‘Şehitlikten Zirveye Şehit Toprağı' tırmanışı gerçekleştirildi. 5 kişilik ekiple başlayan tırmanış zirvede 6 kişiyle tamamlanırken, şehitlikten getirilen toprak Spil Dağı'nın Bayraktepe zirvesine bırakıldı. Zirve tırmanışını gerçekleştiren ekip, ayrıca Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü tarafından temin edilen dev Türk bayrağını eskiyen bayrağın yerine göndere çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı Manisa'da zirve tırmanışı ile kutlandı. Manisa Anemon Dağcılık Topluluğunun 5 dağcısı Manisa Hükümet Konağı önünde sabah saat 04.30'da toplanarak önce Manisa Garnizon Şehitliğindeki 4 şehidin mezarından, ardından Çatal Mezarlığı'ndaki İstiklal Savaşı gazisi olan ve Manisa Tarzanı olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin mezarından toprak alarak Alaybey Su Depoları'nın üstünden Armutsuyu patikasını takip ederek, Spil Klasik Önduvar rotasından 1430 rakımlı Spil Bayraktepe'ye 5 buçuk saatte ulaştı. 1430 metrelik zirveye çıkan dağcıları Anıttepe mevkiinde Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, Manisa Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü tarafından temin edilen dev Türk bayrağı ile karşıladı. Eski bayrak yenisiyle değiştirilirken, İstiklal Savaşı gazisi Ahmet Bedevi'nin mezarından ve şehit mezarlarından alınan toprak zirveye bırakıldı. Manisa'nın her yerinden görülebilen 3 metrelik dev Türk bayrağı da eskiyen bayrakla değiştirilerek şehitler için dua edildi.

Düzenledikleri etkinlik hakkında açıklamada bulunan Manisa Anemon Dağcılık Başkanı Yavuz Alnıak, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Daha önceden planladığımız etkinlikte sabah 04.30'da Manisa Valiliği önünde 5 kişi olarak buluştuk. Manisa Garnizon Şehitliği'ne giderek, oradaki 4 şehit mezarından toprak aldık. Daha sonra Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin İstiklal Savaşı gazisi olması ve Spil aşığı olması nedeniyle onun da mezarından toprak alarak 110 rakımlı şehitlikten 5 buçuk saatte 1430 rakımlı bayrak direğinin olduğu alana sağ salim beraberimizdeki kutsal emanetlerle geldik. Direkteki bayrak küçüktü. Büyük bayrak taktık. Bayraktan sonra şehitlerimizin topraklarını Manisa'nın Spil zirvesiyle buluşturduk. Böylece İstiklal Savaşı şehit ve gazilerimizin ve Cumhuriyetimizin şehitlerinin ruhunu bir şekilde şad etmiş olduk. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu bizim 5. şehit toprağı etkinliğimiz oldu” dedi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ise, “Biz de böylesine önemli bir organizasyonda yer aldığımız için gurur duyduk. Cumhuriyete giden yolda kazanılan Zafer Bayramı'nın ne denli önemli olduğunu yeni nesillere aktarmanın gayreti içindeyiz” diye konuştu.