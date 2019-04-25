Şehriban Yıldırım'a 'Başarı plaketiyle' veda

Veda yemeğinde duygusal bir konuşma yapan Yıldırım'a Vali Ahmet Deniz tarafından başarı plaketi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

2001 yılından bugüne kadar Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Şehriban Yıldırım emekliye ayrıldı. Yıldırım'ın emekliye ayrılması onuruna Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler ilçesindeki bir restoranda veda yemeği düzenlendi. Yemeğe; Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcıları, daire müdürleri ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Vali Ahmet Deniz, “Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalemde çalışan arkadaşlarımızın gecesi- gündüzü yok. Bir işi severek gönülden, yürekten, işleyişe önem vererek yapmak her meslek için önemli. Şehriban Hanımla 5 ay gibi kısa bir süre çalıştık, hep özverili çalışmasıyla, meslek bilgisiyle, arkadaşlarına gösterdiği tecrübesiyle kendisinden çok memnunduk. İlimiz adına vermiş olduğu hizmet için kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım da kendisi için hazırlanan program nedeniyle teşekkür ederek, “Öncelikle benim için unutamayacağım böyle bir veda hazırladığınız, yüreğime dokunduğunuz için başta Sayın Valim olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Çok onurlandım. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Köprübaşı ve Gördes'in köylerinde yetişen 3 çocuklu anne babanın Salihli'de doğup büyüyen en küçük çocuğuyum. İlk kez lisede kros yarışmasına katılmak için Manisa'ya geldim ama şehri tanıyamadan Salihli'ye döndük. 1979'da, üniversite sınavı nedeniyle Manisa'ya tekrar geldim. Sınava katılacağım Ali Rıza Çevik İlkokuluna giderken önünden geçtiğim Valilik Binamıza hayran hayran baktım. Bir gün burada çalışacağım aklımın ucundan bile geçmemişti. O zaman hayal edemesem de Türkiye Cumhuriyetinin insanlara pek çok fırsatı sunduğunu yaşayarak gördüm. Ailemin bin bir fedakârlığıyla Gazi Üniversitesinden mezun olmanın gururuyla hayata adım attım. Ankara ve İzmir'de 2,5 yıl gazetecilik yaptım. 32 yıl 6 ay 15 gün süren kamu görevime 1986'da İzmir Defterdarlığında başladım. 1988'de görevlendirildiğim İzmir Valiliği Basın Bürosunda 10 yıldan fazla çalıştım. Manisa Valiliğine atanma talebimin uygun görülmesiyle 17 Temmuz 1998'de Manisa'nın evladı olarak güzel şehrimizde göreve başladım. Dönemin Valisi Sayın Muzaffer Ecemiş tarafından 8 Ocak 2001'de Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili olarak görevlendirildim. İçişleri Bakanlığının açtığı ilk görevde yükselme sınavında diğer arkadaşlarımla beraber başarılı olarak asaleten atandık. Müdürlük görevimi 18 yıl, 3 ay, 7 gün sürdürmüş bulunuyorum. Valilerimin talimatları doğrultusunda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birlikte görev yaptığım çok değerli 13 valimin birbirinden ayrı özellikleriyle farklı tecrübeler edindim. 08.00-17.00 mesaisinin olmadığı işimi çok sevdim. Bugün, ‘elinde olsaydı hangi işi yapmak isterdin' diye sorsalar, ‘yine aynı işi yapmak isterdim' derim. Emekli olmam nedeniyle çok değişik duygular içindeyim. Merdivenlerinden çoğu kez koşa koşa çıktığım Valilik Binasının kucağında kendimi hep güvende ve mutlu hissettim. Bu binanın parçası olmaktan gurur duydum. Bundan sonra zamanımın büyük bölümünü aileme, en çok da dünya tatlısı torunuma ayıracağım. Elbette ziyarete geleceğim ve Valiliğimizin haberlerini yakından takip edeceğim. Ne zaman benim tecrübeme ihtiyaç duyulursa koşa koşa geleceğimi, devletimin hizmetinde olacağımı şimdiden beyan ediyorum. Arkamda işini severek yapan çok sevdiğim bir ekip bırakıyorum. 35 yılı aşan çalışma hayatımda bilerek ve isteyerek kimseyi kırmadım. Kırdıysam da kendilerinden özür diliyorum. Varsa hakkımı helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Allahaısmarladık” şeklinde konuştu.

Vali Ahmet Deniz ve Vali Yardımcıları İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden emekli olan Şehriban Yıldırım'a Başarı Plaketi ve çeşitli hediyeler verdi.