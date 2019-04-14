'Şehrim benim evim' Bilgi Yarışması Akhisar etabı tamamlandı

Manisa Valiliğinin himayesinde ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince hazırlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında uygulanan “Şehrim benim evim' projesi kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında Akhisar'daki ortaokul 5. sınıf öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Yarışmada birinciliği kazanan Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu Akhisar'ı Manisa finalinde temsil etmeye hak kazandı.

Manisa'da ilçeler arasında yapılacak final için yönerge gereği ilçedeki ortaokullar arası yarışmayı kazanan okul bulunduğu ilçeyi temsil etme hakkına sahip olacak ve ilçesi adına finallere katılmaya hak kazanacak. Yarışmanın Akhisar etabında gerçekleştirilen bilgi yarışmasında Akhisar'ı temsil etme hakkını kazanan okul Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu oldu.

Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sait Akdağ yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, "Okul olarak bizim misyonumuz yarışma kazanmak için veya herhangi bir müsabakada ipi göğüslemek ve özel kadrolar yetiştirmek değildir. Biz yarış atı yetiştirir gibi öğrenci yetiştiren bir eğitim anlayışını benimsemiyoruz. Okul olarak sadece nitelikli ve ahlaklı insan yetiştirmeye gayret ediyoruz. Niyetimiz halis olduğu için olsa gerek Allahu Teala bize böyle sevinçler nasip ediyor. Eylül 2016'da faaliyete girmiş bir okulumuz var ama Akhisar'ın en köklü okullarına dahi puan farkı atarak birinci olmak elbette bizim için başka bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimi ve her gününü eğitime adayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Akhisarımızı Manisa'daki finalde en güzel şekilde temsil edeceğimizden Akhisar halkının şüphesi olmasın. Bu düşünceler ile elde ettiğimiz bu başarıyı tüm Akhisar halkına armağan ediyor, bu mutluluğu onlarla paylaşıyorum.” dedi.

'Şehrim benim evim' Projesi

Manisa'da öğrenim gören öğrencilerin Manisa ve ilçelerini tanımaları, milli tarihi, milli kültür kavramaları, yaşadıkları çevrenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin farkına varmaları, bunlara sahip çıkmaları, yarışma heyecanı içerisinde kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi amacıyla düzenlenen bir yarışma projesidir. Her ilçenin birincisi olan okul, Manisa genelindeki yarışmaya katılma hakkı elde ederek ilçesini temsil etmeye hak kazanıyor.