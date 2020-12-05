İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı

Tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa’da sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı.

Tüm Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa'da sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı. Belediye görevlileri ise işlerinin başında vatandaşın sağlığı ve şehrin güzelleştirilmesi için çalışmalarına devam etti.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından Manisa'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Adeta hayalet şehre dönen Manisa, havadan görüntülenirken şehrin sessizliğinde camilerden okunan salalar yankılandı.


Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa da sessizliğe büründü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kentin en işlek caddelerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Sultan Camisi yol güzergahları boş kalırken sokaklarda sadece görevli ekipler yer aldı. Kentin genelinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlenirken, saat 10.00 itibariyle açılan market ve fırınlarla birlikte bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Boş kalan sokaklarda ise sokak hayvanları özgürce uzanıp gezdi.


Emniyet ekipleri de şehrin önemli kavşak noktalarında bekleyerek, denetimlerde bulunurken, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketlerinin açık olduğu Manisa'da, belediye ekipleri de mesailerine devam etti.



Belediye ekipleri görevlerinin başında


Sokağa çıkma kısıtlamasında çalışanlardan biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi elektrik ekibi personeli Derviş Gül, “Sokağa çıkma yasağında Manisa'yı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız evlerinde kalsınlar, sağlıkla kalsınlar. Bizim için önemli olan bu. Bizim için önemli olan vatandaşın sağlığı. Manisa'yı seviyoruz” derken Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan Abdullah Sevdalı da şunları söyledi:


“Şehzadeler Belediyesinde çalışıyorum. Vatandaşlarımız temizlik istiyorlar. Biz de temizliği yapıyoruz. Onlar yeter ki evlerinde kalsın biz temizliği yaparız. Manisa sağlıkla kalsın.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.