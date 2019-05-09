Şehzadeler 157 bin çiçekle renkleniyor

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede çiçeklendirme çalışması başlattı.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda çiçeklendirme çalışması başlattı. Mevsimin ilk çiçekleri toprakla buluşurken, çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 157 bin 500 çiçek ilkbahar yaz döneminde toprakla buluşacak. Şehzadeleri daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “ Havaların güzelleşmesi ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hummalı bir çalışma başlattı. İlçemiz genelinde park ve yeşil alanlarda yeşillendirme ve çiçek ekimi yapmaya başladılar. Ekiplerimiz Çin Karanfili, Begonya, Aslanağzı, Sardunya ve daha birçok türdeki çiçeği toprakla buluşturuyor. 157 bin 500 çiçek ilkbahar yaz döneminde toprakla buluşacak. Daha güzel bir Şehzadeler için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kelebek Çalısı, Pembe Saz, Doğu Çınarı, Akasya gibi ağaç türlerini de ilçenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde toprakla buluşturacak.