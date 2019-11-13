Şehzadeler, bakanlık desteğiyle temizlik filosunu güçlendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehzadeler Belediyesi'ne yaklaşık 600 bin TL değerinde 2 adet küçük çöp kamyonu ile çöp konteyneri hibe desteğinde bulundu. Bakanlığın hibe araçları Şehzadeler Belediyesi tarafından teslim alınırken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, temiz bir Şehzadeler için çalıştıklarını, bu konuda vatandaşlardan da destek beklediklerini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz aylarda Ankara'ya giden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu ziyaretlerinden eli boş dönmedi. Temasları sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığını da ziyaret eden Başkan Çelik, Bakan Murat Kurum'dan 2 adet küçük çöp toplama kamyonu ile 200 adet çöp konteyneri hibe yardım sözü aldı. Bakanlığın hibe araçları, Şehzadeler Belediyesi tarafından teslim alındı.

Bakanlıktan 600 bin TL'lik hibe

Bakanlığın hibesi olan 2 küçük çöp kamyonunu teslim alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, mutlu olduklarını dile getirerek şöyle konuştu. “Daha önce milletvekillerimiz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'dan talebimiz olmuştu, temizlik hizmetlerimizi güçlendirmemiz noktasında. Sayın Bakanımız da sağ olsunlar talebimizi kırmadı. Şehzadeler Belediyemize 2 tane çöp toplama kamyonu ile 160 bin TL'lik de çöp konteyneri desteği olmak üzere yaklaşık 600 bin TL'lik hibe desteğinde bulundu. Bugün bu araçlarımız geldi. 2 tane küçük çöp toplama kamyonumuz temizlik hizmetleri filomuza dahil oldu. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin. Bu destekleri için bakanımıza, hükümetimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizden desteğini esirgemeyen milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum.”

“Vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz”

“Her şey daha temiz bir Şehzadeler için.” diyen Başkan Çelik, vatandaşlara da seslenerek bu noktada onların da desteklerine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Başkan Çelik, “Unutulmamalıdır ki sadece temizlemek, temiz bir şehir olmak için çözüm değildir. Temiz tutmak temiz bir şehir için son derece önemlidir. Dolayısı ile şehrimizi daha temiz tutmalıyız. Maharet temiz tutmakta. Daha temiz bir Şehzadeler için çalışıyor, filomuzu güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da şehrimizi daha temiz kılabilmek için desteklerini, katkılarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum.” şeklinde konuştu.