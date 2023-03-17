Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, aday adaylığını açıkladı

MANİSA (İHA) – Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Bilal Demir, Manisa milletvekilliği için AK Parti'den aday adayı olduğunu düzenlediği geniş katılımlı toplantıyla resmen açıkladı.

Siyasi hayatına Refah Partisi'nin gençlik kollarında başlayan, Fazilet ve AK Parti'nin kuruluş sürecinde Manisa'da aktif rol oynayan Bilal Demir, 9 yıldan bu yana yürüttüğü Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek, AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı oldu. Birçok sivil toplum kuruluşunda da yönetici olarak görevleri bulunan Demir, milletvekili aday adaylığını AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği geniş katılımlı toplantıyla resmen duyurdu. Toplantıya Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başta olmak üzere, AK Parti Manisa il başkan yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Her birimiz hangi konumda ya da görevde olursak olalım, ‘Türkiye Yüzyılı' adına, yaraların hızla sarılması adına Cumhurbaşkanımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici bir oyla birinci turda seçilebilmesi, AK Parti'mizin en çok milletvekili sayısıyla mecliste temsil edilmesi için gece gündüz demeden çaba ve gayret sarf edeceğiz. Bilal Demir'e hayırlı olmasını diliyorum. Biz kendisini yeni tanımadık. Gençlik yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarının içerisinde, bulunduğumuz siyasi partilerin içerisinde hep birlikte uzun yıllar çalıştık. Çok fazla bir şey anlatmama gerek yok. Çünkü biz onun gayretine, samimiyetine, ihlasına şahit olmasaydık bu kadar yıl kendisiyle yakın çalışmazdık. Bugün kendisi hayırlı bir yolculuğa çıktı. Hepimiz inançlı insanlarız, kadere, nasibe iman ediyoruz. Rabbim hakkında hayırlısı ne ise onu nasip etsin diye dua ediyoruz. Biz kendisinden razıyız” dedi.

Sözlerine deprem ve sel afetinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı Bilal Demir, “Türkiye'nin bu dönemde attığı her adım, söylediği her söz, geniş coğrafyalarda önemli etkiler uyandırıyor. Türkiye, bu yeni dünyanın, tam merkezinde, imparatorluktan gelen tarihi aklı ile etkin bir aktör olmak durumundadır. Türkiye'nin; dünyanın büyük eksen kaymaları yaşadığı bu dönemde içine kapanması, kulaklarını tıkaması, gözlerini kapatması asla mümkün değildir. Türkiye 100. kuruluş yılında, genlerinde gizli olan, Selçuklu-Osmanlı kurucu devlet aklı ile yeni dünyaya ‘Ben varım' demek zorundadır. Recep Tayyip Erdoğan çöküşün değil, yükselişin lideriydi. Onlar kazdıkları kuyulara düştüler. Onu durdurmak isteyenler, güç kaybettiler. Şimdi bizim üzerimize düşen en büyük görev, küresel saldırıların ve içerideki ihanetlerin hedefi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a daha güçlü destek olmaktır” dedi.

AK Parti'ye yaptığı hizmetleri şeref madalyası olarak taşıdığını aktaran Demir, “Bu davanın içinde yetişmiş bir kardeşiniz olarak, gençliğini, aşkını, sevdasını bu partiye ve bu davaya vermiş, şehrin direklerine afiş yapıştırmış, broşür dağıtmış, bayrak asmış bir insan olarak, o günlerden, bugünlere verilen görevleri layıkıyla yerine getirmiş, davasına ihanet etmemiş, partilisinin boynunu yere eğdirmemiş bir insan olarak, bu şehre hizmet etmiş bir insan olarak, bugün AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı olarak karşınızdayım. Bu şehirde taş üstüne taş koymak, şehrin gelişimine katkı sağlamak için bütün yerel hizmet aktörleriyle uyum içerisinde çalışarak, Ankara'nın imkanlarını Manisa'ya taşıyacağım. Kötü gününüzde, mutlu gününüzde yanınızda olacağım. Davamın milletimin hizmetkarı olacağım. Partili, partisiz, herkesin milletvekili, kardeşi, ağabeyi, olacağım. Hemşerilerimizin kolaylıkla ulaşabildiği, derdini sıkıntısını anlatabildiği, samimiyetinden, en küçük bir şüphesi olmadığı, bir milletvekili olacağım. 10 Nisan'da milletvekili listeleri belli olduğu gün, liste de olsam da olmasam da; kale gibi partimin yanında olacağım. Bu parti, benim davamın partisidir. Bizim başka gidecek yerimiz olmaz. Allah'ın kaderine iman eden bir insan, sonuçlara teslim olur. Değerli dostlarım, ben bugün irademi ortaya koyuyorum. Yapılması gerekenleri yapıyorum. Allah'ın kaderine sonuçlarına teslim oluyorum” diye konuştu.