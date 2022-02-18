Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, koronaya yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüse (Covid-19) yakalandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal medya üzerinden Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Eşim ve çocuklarımla beraber ailece Covid-19 hastalığına yakalandık. Evimizde tedavimiz devam ediyor. Dua eder, dualarınızı bekleriz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin".