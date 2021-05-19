Şehzadeler Belediyesi 19 Mayıs coşkusunu evlere taşıdı

Şehzadeler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu mahallelere, sokaklara, evlerin balkonlarına taşıdı. Etkinlikte sesli araçlar ile bayram coşkusunu yansıtan müzikler çalınırken, esnaf ve vatandaşlara da 3 bin 500 Türk bayrağı hediye edildi.

Şehzadeler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi. Belediyenin sesli araçları oluşturulan konvoyla mahalle, sokak ve caddeleri dolaştı, bayrama özel konser verdi. Çalınan müziklere evlerinin balkonundan eşlik eden vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler sergiledi. Etkinlikte esnaf ve vatandaşlara 3 bin 500 Türk bayrağı hediye edildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik vatandaşların bayramını kutlayarak “Bilindiği gibi korona virüs salgını nedeniyle bayramımızı coşkuyla sokaklarda, meydanlarda birlikte kol kola kutlayamıyoruz. Biz istedik ki Şehzadeler halkı bir burukluk hissetmesin, 19 Mayıs'ı büyük bir coşku ve sevinçle kutlasın. Böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Şehzadeler Belediyesi sesli araçları konvoyla mahallelerimizi, sokaklarımızı dolaşarak vatandaşlara bayram coşkumuzu yansıtan müzikler dinletti ve hemşehrilerimize şanlı Türk bayrağımızı hediye etti. İnşallah seneye sağlık içerisinde yine sokaklarda meydanlarda hep birlikte el ele kol kola bayramlarımızı kutlayacağız.” dedi.