Şehzadeler Belediyesi 2023 projelerinde ilk temeli attı

Şehzadeler Belediyesi'nin 1 milyon 269 bin TL + KDV bedel ile Selimşahlar Mahallesi'nde hayata geçireceği Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde ilk harç atıldı.

Şehzadeler Belediyesi, 2023 yılında ilçeye kazandıracağı yeni projelerden ilkinin yapımına başladı. 1 milyon 269 bin TL + KDV bedel ile Selimşahlar Mahallesi'nde hayata geçirilecek Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde ilk harç atıldı.

Selimşahlar'da 101 ada 3 parselde yapılacak olan projenin 2 bin 700 metrekarelik bir alanda yapılacağını ve 90 günde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projenin detayları hakkında şu bilgileri verdi: "Projemizin içerisinde kafeterya, lokanta, Internet evi, muhtar evi ve çocuk oyun alanı yer alacak. Kafeterya, engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 150 metrekare inşaat alanına sahip, düşey ve yatay hatıllar ile birlikte yapılan deprem yönetmeliklerine uygun modern bir tesis olacak. Lokanta ve Izgara Salonu, üzeri kapalı teras bölümleri ile birlikte 110 metrekarelik inşaat alanına sahip, ızgara yapımına uygun tefrişatı ve bacası bulunan, tost ve benzeri atıştırmalıkların da hazırlanabileceği tüm halkımızın kullanımına sunulacak bir bölüm olacak. İnternet Evi, binanın batı köşesinde yer alan teras bölümü ile birlikte 65 metrekarelik inşaat alanına sahip, en son teknoloji internet ağına uygun hizmet verecek şekilde alt yapısı hazırlanacak olan bir tesis olacak. Muhtar Evi ise bina çatısı altında yer alacak olan muhtarımızın ve misafirlerinin kullanımına uygun 15 metrekarelik bölümden oluşacak. Bay ve bayan lavabolarının da yer alacağı proje içerisinde ayrıca mevcut çocuk parkımızın parsel içerisinde düzenlemesi de yapılacak. Şimdiden Şehzadelerimize hayırlı olsun."