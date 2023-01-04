Şehzadeler Belediyesi 2023 yılına açılışlarla giriyor

Şehzadeler Belediyesi, 2023'ün ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yaptı. Yeni yılda da pek çok hizmet ve projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Çelik, Sancaklıkayadibi Mahallesi'ne bir çok amaçlı salon, Selimşahlar Mahallesi'ne de içerisinde kafeterya, lokanta ve ızgara salonu, internet evi, muhtar evi ve çocuk parkı yer alacak bir sosyal tesis kazandıracaklarını müjdeledi.

Şehzadeler Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı, Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in başkanlığında yapılan toplantının ilk oturumunda 24 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda Başkan Çelik meclis üyelerine belediyenin önceki ayda yaptığı çalışmalar ve yeni yılda hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Meclis üyeleri ve vatandaşların yeni yılını bir kez daha kutlayarak ve iyi dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Başkan Çelik, şöyle devam etti: "Yeniharmandalı mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salon projemizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Mart ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Yarhasanlar mahallemizde yaptığımız Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi inşaatımız takvimine uygun olarak devam ediyor. Kaba işleri tamamlandı. İnce işlerin yapımı devam ediyor. Şubat sonu, Mart başı gibi binayı teslim almayı planlıyoruz. Akabinde de iç teşrifat çalışmaları olacak. Bu yıl içerisinde inşallah projemizi hizmete açmayı planlıyoruz. Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi'nin restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bu çalışmamızı da tamamlamayı hedefliyoruz. Doğu Kışla içerisinde yer alan tarihi yapıyı restore ederek, çocuk kreşi olarak şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Kurumlararasında protokol imzalandı. 2 bin metrekarelik alanın ifraz çalışmaları tamamlandı. Sonrasında da röleve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanıp kurula sunulacak. Onay alınmasının ardından da inşaat çalışmalarına başlanacak. Çavuşoğlu Mahallemizde 220 metrekare çok amaçlı salon ve 50 metrekaresi muhtarlık ve doktor evi olmak üzere toplam 270 metrekarelik inşaat alanında kazandıracağımız çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve 'Doktor Evi' projemizin inşaat çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu projemizi de hizmete açmayı hedefliyoruz. Sarıalan, Sarıbeyler ve Gökbel Mahallelerimizdeki okullarımızın bahçesine yaptığımız çok amaçlı kullanım alanları tamamlandı. Hemşehrilerimize hayırlı olsun"

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Başkan Çelik "Sancaklıkayadibi mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salon projemizin de proje çalışmaları başladı. Tahsis işlemleri devam ediyor. Fatih Parkı içerisindeki Gençlik Merkezi ve Çocuk Kreşinin inşaat çalışmaları tamamlandı. Eğitim-öğretim yılının 2. yarısında, gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Selimşahlar Mahallesi 101 ada ve 3 parselde yapılacak olan sosyal tesis ve çevre düzenlemesi projesinin inşaat çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. 1 milyon 269 bin TL+KDV bedelle yapımına başlanacak olan sosyal tesis içerisinde; kafeterya, lokanta ve ızgara salonu, internet evi, muhtar evi ve çocuk parkı bulunacak" şeklinde konuştu.

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 24 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yılın ilk meclis toplantısının ilk oturumunda ayrıca belediyenin 21 yaş üstü engelliler için hayata geçireceği 'Engelsiz Eğitim Merkezi' projesi hakkında da meclis üyelerine sunum eşliğinde bilgi verildi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu projenin detaylarını anlattı. Meclisin ikinci oturumunun ise 6 Ocak Cuma günü saat 17.00'da yapılacağı belirtildi.