Şehzadeler Belediyesi 27 kilometre daha ova yolunu bakımı yaptı

Manisa'da bugüne kadar 4 bin 500 kilometrenin üzerinde ova yolu bakımı yapan Şehzadeler Belediyesi, bu yıl mart ayında start verdiği çalışmalar çerçevesinde 27 kilometre daha ova yollarında düzenleme gerçekleştirdi.

Bir tarım kenti olma özelliği de taşıyan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, üreticilerin bağ ve tarlalarına rahat ulaşıp, ürettiklerini pazarlara kolayca götürebilmeleri için ova yollarında malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımları yapan Şehzadeler Belediyesi, bu çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 4 bin 500 kilometrenin üzerinde ova yolu bakımı gerçekleştirdi. Çalışmaların 2022 yılı ayağı ise mart ayında Yeni Harmandalı, Çamköy, Şirin, Karayenice, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Sancaklıuzunçınar mahallelerinde başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmalar çerçevesinde 27 kilometre daha ova yollarında düzenleme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çalışmaların yıl boyunca program dahilinde devam edeceğini söyledi. Başkan Çelik “Program dahilinde ilçemizin tamamında bölüm bölüm çalışmamız devam edecek. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz için hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bu yolları kullanmayı, binbir emekle yetiştirilen ürünlerimizin bu yollardan geçerek daha kolay pazara ulaşmasını nasip etsin. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum.” dedi.