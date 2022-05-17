Şehzadeler Belediyesi araç filosuna iki yeni araç daha kattı.

Yeni araçlar için belediyenin fen işleri şantiyesinde tanıtım töreni düzenlendi. Kuruldukları günden beri ilçeye daha iyi hizmet edebilmek için sayısız projeyi hayata geçirdiklerini ve hali hazırda da irili ufaklı pek çok projenin devam ettiğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şüphesiz ki ilçemizde yaşayan 170 bin vatandaşımıza 67 mahallemize kaliteli hizmet götürebilmek için hizmet araçlarımızın da güzel olması gerekiyor. Bu noktada da bugüne kadar 100'e yakın sıfırdan kamyon, kamyonet, iş makinası alarak belediyemizin araç filosuna dahil etmiştik. Daha geçtiğimiz aylar içerisinde de 5 tane yeni aracımızı almış bunların tanıtımını da gerçekleştirmiştik. Çok şükür bugün de ilçemize yapacağımız hizmetler açısından önemli olan iki aracımızın da tanıtımı için bir aradayız” dedi.

Her iki araç için toplam ödenen teşvikli bedelin 2 milyon 416 bin 693 TL olduğu bilgisini veren Başkan Çelik, “Rabbim bu araçlarımızla kazasız, belasız sağlık ve afiyet içerisinde Şehzadelerimizin güzel insanlarına layık oldukları hizmeti yapabilmeyi nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Araçları kullanacak belediye personeline de seslenen Başkan Çelik, “ Bu araçlar 170 bin kişinin size emanetidir. Dolayısıyla kendi aracınızı kullanırken gösterdiğiniz hassasiyetten daha fazlasını milletin emaneti bu araçları kullanırken de göstermek durumundasınız. Bu araçların ekonomik değeri belediye başkanı olarak benim bindiğim araçtan daha fazladır. Dolayısıyla bunun da kıymetini bilmenizi istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik'in konuşmasının araçların direksiyonuna geçerek, ilk sürüşü yaptı.