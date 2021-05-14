Şehzadeler Belediyesi bayram neşesini vatandaşların ayağına götürdü

Şehzadeler Belediyesi, Ramazan Bayramında tam kapanma dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bayram eğlencesi ve coşkusunu vatandaşların ayağına götürdü. Üstü açık, balonlarla süslenmiş bir araç üzerinden palyaçolar çalınan bayram müzikleri ile tüm Şehzadeler'i turlayan ekipler, vatandaşların bayramını kutladı. Vatandaşların evlerinin balkonundan ortak oldukları bayram etkinliğinde çeşitli hediyeleri dağıtıldı, bayram şekeri ikramlarında bulunuldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması var ve insanlar birbirine gidip, gelemiyor. Bir süre daha sabırla pandemi kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bir dahaki Ramazan ayında komşuların birbirine gelip, gideceği, kucaklaşabileceğimiz büyüklerimizin elini öpebileceğimiz bir bayramı idrak edebiliriz. Bu şartlar altında biz de bu Ramazan Bayramında hemşehrilerimizin ayağına, evin gitmek istedik. Hemşehrilerimize çeşitli hediyeler verdik, çocuklarımızı sevindirdik” dedi.