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Şehzadeler Belediyesi çevre gönüllülerine teşekkür etti

Şehzadeler Belediyesi, çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Dünya Temizlik Günü’ etkinliğinin Manisa ayağını organize eden Let’s Do It Foundation Manisa Direktörü Minel Rüzgar’a teşekkür belgesi verdi.

Şehzadeler Belediyesi, çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Dünya Temizlik Günü' etkinliğinin Manisa ayağını organize eden Let's Do It Foundation Manisa Direktörü Minel Rüzgar'a teşekkür belgesi verdi. Rüzgar'a belgesini Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik adına, Başkan Yardımcısı Fatih Baybatur takdim etti.


Dünya genelinde "Let's Do It Foundation" tarafından organize edilen, Türkiye'de Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen bir çevre etkinliği olan "Dünya Temizlik Günü" bu yıl Şehzadeler Belediyesi'nin de desteği ile 21 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinliğin Manisa ayağı Let's Do It Foundation Manisa Direktörü Minel Rüzgar tarafından organize edilirken, gönüllüler Ağlayan Kaya, Spil yolu bayraklı mevki, Mesir Tabiat Parkı ve Gürle gibi bölgelerde doğaya atılmış çöpleri topladı. Çevreye gelişi güzel atılan çöpler çevreci gönüllülerce toplanarak temizlik görevlilerine teslim edildi. Etkinlik sonrası Şehzadeler Belediyesi, “Dünya Temizlik Günü' etkinliğinin Manisa ayağını organize eden Let's Do It Foundation Manisa Direktörü Minel Rüzgar'a teşekkür belgesi verdi. Rüzgar'a belgesini Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik adına, Başkan Yardımcısı Fatih Baybatur verdi.

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