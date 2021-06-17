Şehzadeler Belediyesi çevreci öğrencilerin projesine destek verdi

Gazi İlköğretim Okulu'nda öğrencilere çevre ve doğayı koruma bilinci aşılamak üzere başlatılan Atık Yağ Geri Dönüşüm projesi kapsamında toplanan bitkisel atık yağlar, Şehzadeler Belediyesi görevlileri tarafından teslim alındı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Öğrencilerimizi çevre duyarlılıkları nedeniyle tebrik ediyorum.” dedi.

Gazi İlkokulu'nda öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırmak amacıyla 2-A Sınıf Öğretmeni Sevim Gürbüz önderliğinde Atık Yağ Geri Dönüşüm projesi hazırlanarak, hayata geçirildi. Bu eğitim öğretim döneminde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler bitkisel atık yağları toplayarak depoladı ve proje sonunda geri dönüştürülmek üzere Şehzadeler Belediyesi Çevre Mühendisi Edip Safa Özkan'a teslim etti.

Bitkisel atık yağlar neden dönüştürülmeli?

Bitkisel atık yağların geri dönüştürülmesinin önemi hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediyesi Çevre Mühendisi Edip Safa Özkan, “Atık yağların geri dönüştürülmesi ile birlikte suda yaşayan canlıları ve su kaynaklarını korumak mümkün hale gelir. Bu yağlar, güzel bir şekilde işlem görmezse sulara bulaşabilir. Bundan sonra göl ve denizlere kadar ulaşma imkanı vardır. Bir litre olan bitkisel atık yağ bir milyon litre suyu kirletir. Bu sebepten dolayı çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Sulara karıştırmamak, evlerde de mutfak lavabosundan atmamak gerekmektedir. Atık yağların geri dönüşmesi ile birlikte yeraltı suları ve toprak korunur ve temiz tutulur. Toprağa bulaştığı anda toprağı kirletme ve toprağın verimlilik oranını düşürücü etkiye sahiptir. Bu geri dönüşüm ile birlikte ortaya çıkabilecek yangınlar önlenir ve kötü kokular engellenir. Eğer dökülürse ormanlarda yangına ve bununla birlikte doğanın tahrip olmasına sebep olur. Doğanın tahrip olması da hava kirliliği, oksijensiz ortam, dünyanın yapısının bozulması gibi önemli sorunlara dolaylı yoldan yol açar.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, “Çevreyi ve doğayı koruma bilinci ile başlatılan bu projede emeği geçen Sevim Gürbüz öğretmenimize, çevreci çocuklarımıza ve onları destekleyen velilerimize teşekkür ederiz.” diye konuştu.