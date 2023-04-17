Şehzadeler Belediyesi destan yazıyor

Depremin üçüncü gününden itibaren Adıyaman Eğriçay Çadır Kenti'nde günde 5 bin kişiye sabah ve akşam öğünlerinde sıcak yemek; Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Ramazan boyunca 3 bin kişiye iftar yemeği, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 500 depremzedeye sıcak yemek ulaştıran Şehzadeler Belediyesi, depremzedeler için hayata geçirdiği hizmetle destan yazıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından tüm imkanlarını deprem bölgeleri için seferber eden Şehzadeler Belediyesi, depremzedeler için verdiği sıcak yemek hizmeti ile içleri ısıtıp, gönülleri fethediyor.

Adıyaman Eğriçay'da 770 bin kişiye ulaşıldı

Şehzadeler Belediyesi ilk olarak, arama kurtarma çalışmalarının ardından kurulan Adıyaman Eğriçay Çadır Kenti'nde depremin ilk günlerinden itibaren kurduğu mobil aşevi ile sıcak yemek hizmeti vermeye başladı. Günde beş bin kişiye sabahları sıcak çorba, akşamları ise sıcak yemek ikramında bulunan belediye, Ramazan ayında da hizmetini sahurluk ve iftarlık olarak vermeyi sürdürüyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de bölgeye sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerde mobil aşevinde yemek kazanlarının başına geçiyor ve depremzedelere yemek dağıtıyor. Hizmetin verildiği ilk günlerden bugüne 770 bin kişi bu hizmetten yararlandı.

Andırın'da 87 bin kişi Şehzadeler'in iftar sofrasına konuk oldu

Şehzadeler Belediyesi Adıyaman'da verdiği sıcak yemek hizmetini, Ramazan ayına girilmesiyle birlikte depremzede nüfusunun oldukça fazla olduğu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de vermeye başladı. Bir ay boyunca 3 bin kişiye iftar yemeği ikram eden Şehzadeler Belediyesi burada da 87 bin depremzedeye ulaşmayı başardı.

Şehzadeler'de 500 depremzedeye yemekleri her gün ulaştırılıyor

Mobil aşevleriyle deprem bölgelerinde depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacına cevap veren Şehzadeler Belediyesi, deprem bölgelerinden Şehzadeler ilçesine taşınan depremzedeleri de unutmadı. Şehzadelere yerleşen 500 depremzedeye de Şehzadeler Aşevinde hazırlanan yemekler, adreslerine kadar götürülerek teslim ediliyor.