Şehzadeler Belediyesi desteğiyle katıldıkları TEKNOFEST'te birinci oldular

Şehzadeler Belediyesi'nin destekleri ile hazırladıkları 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' projesi ile bu yıl Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'ye katılan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, yarışmalarda birinci olarak şampiyonluk ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alarak, Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

Bu yıl Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022 yarışmalarına Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle, Engelsiz Yaşam Teknolojileri projeleriyle katılarak 11 bin 309 proje arasından 'En İyi Sunum Ödülü' alan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ayşe Nehir Nalbantoğlu, Taha Arben Vurgun ve Danışman öğretmenleri Sözer Vurgun birinci oldu. Şampiyon ekip, ödüllerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alarak, Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Bilim Sanat Merkezi'nin genç dahilerini tebrik etti. Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi biz eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz. Bugüne kadar sayısız desteklerimiz oldu. TEKNOFEST finalinde Bilim Sanat Merkezimizin öğrencileri de yarıştı. Bu bağlamda da Şehzadeler Belediyesi olarak Şehzadelerimizin Manisa'mızın gururu, ülkemizin teminatı yavrularımıza her türlü desteği verdik. Bundan sonra da ne gerekiyorsa destek olmaya devam edeceğiz. Finallerde öğrencilerimiz 'En İyi Sunum Ödülü' alarak bizleri gururlandırmışlardır. Yavrularımızı ve emek veren idareci ve hocalarımızı kutluyor, tebrik ediyorum. Bir ağabeyleri, bu şehrin bir hizmetkarı olarak biz her zaman onların yanlarındayız" dedi.