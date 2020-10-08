Şehzadeler Belediyesi EBA Eğitim Sınıfı'nı hizmete açtı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde açılan EBA Eğitim Sınıfı ile evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilere, derslerini uzaktan takip edebilme imkanı sağlandı.

Eğitime büyük önem veren ve bu noktada sayısız hizmeti hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, eğitim hizmet yelpazesini genişletti. Korona virüs nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan sürdürüldüğü şu günlerde kimi öğrenciler evlerinde bilgisayar ya da internet olmadığı için derslerini takip etmekte sıkıntı yaşarken Şehzadeler Belediyesi, Gençlik Merkezi bünyesinde kurduğu EBA Eğitim Sınıfı ile bu konuda sıkıntı yaşayan öğrencilerin imdadına yetişti. Teknik altyapısı ile hem Gençlik Merkezi bünyesinde kurs gören öğrencilere uzaktan eğitim verebilme imkanı sunan sınıf, aynı zamanda öğrencilere okullarının derslerini de takip etme imkanı sunuyor. Son teknoloji bilgisayarlar ile donatılan sınıf hizmete sunulurken evinde EBA derslerini takip edemeyen ilk öğrencileri de ağırlamaya başladı. Şehzadeler ve Manisa'nın eğitimine son derece önem verdiklerini bu nedenle eğitim için sayısız hizmeti hayata geçirdiklerini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Biz en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kurulduğumuz yıldan itibaren eğitim adına bize düşen ne varsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüs nedeniyle öğrenci kardeşlerimiz okullarında yüz yüze eğitim alamıyor. Eğitim ve öğretim faaliyetleri EBA üzerinden uzaktan gerçekleştirilirken evinde bilgisayar ya da interneti olmayan kardeşlerimiz derslerini takip etmekte büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Öğrenci kardeşlerimizin bu sıkıntısını gidermek adına Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde EBA Eğitim Sınıfı oluşturarak kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İlk günden sınıfımız büyük ilgi gördü. Diliyoruz ki korona virüs belasından en kısa sürede kurtuluruz ve kardeşlerimiz okullarına bir an önce kavuşurlar” dedi.