Şehzadeler Belediyesi, Ersan Atılgan adını yeni yapacağı parkta yaşatacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kuşlubahçe Mahallesi'ne kazandıracakları 9 bin 850 metrekarelik yeni parka, eski Manisa belediye başkanlarından merhum Ersan Atılgan'ın adını vereceklerini, Atılgan ailesinin de parkın içine anneleri adına bir kreş yapacağını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi, ilçenin gelişen bölgesi Kuşlubahçe Mahallesi'nde toplam 9 bin 850 metrekare alana yeni bir park yapacak ve parka Manisa eski belediye başkanlarından merhum Ersan Atılgan'ın adını verecek. Yaptıracakları parka Ersan Atılgan'ın ismini vermek istediklerini ve bu düşüncelerini Atılgan Ailesi ile paylaştıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, konuyla ilgili şöyle konuştu: “İlçemizin son dönemde hızla gelişen bölgelerinden olan Kuşlubahçe Mahallemize hemşehrilerimizin sosyal alan ihtiyacını düşünerek, yeni bir park kazandıracağız. Parkımız 9 bin 850 metrekarelik bir alanda yer alacak ve içerisinde yürüyüş yolları, otopark, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kafeterya, oturma alanları ve yeşil alanlar yer alacak. Projemizi hazır. Yapacağımız bu parka ağabeyimiz, Manisa'mızın sevilen ismi, eski Manisa belediye başkanlarından merhum Ersan Atılgan'ın adını vermeyi planladık. Bu düşüncemizi de merhum Ersan abimizin değerli evlatları Gürkan ve Erhan Atılgan kardeşler ile paylaştık. Kendilerine projemizi gösterdik ve projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, yerinde gösterdik. Projemizi çok beğendiler. Aile içerisinde yaptıkları değerlendirme ile de park içerisine anneleri Handan Hanım adına bir kreş yapma kararı aldılar. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Kısa bir zaman sonra Atılgan ailesi ile protokol imzalayacak ve parkımızın yapımına başlayacağız. Bu yaz döneminde parkımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Projemiz, tamamlandığında bölge şehrimiz için yeni bir cazibe merkezi olacak.”