Şehzadeler Belediyesi kaçak yapılara karşı uyardı

maddesi ile kaçak yapı sahibi ve müteahhidine ciddi idari para cezası ve ilave cezalar getirildiğini bildirerek, vatandaşları son değişikliklere karşı uyardı.

3194 sayılı İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle kaçak yapı sahibi ve müteahhidine ciddi idari para cezasının yanı sıra, ilave cezaların getirildiğini belirten Şehzadeler Belediyesi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaşları hem bilgilendirdi, hem de ruhsatlı yapıların yapılabilmesi için vatandaşlara her türlü bilgi ve desteği vermeye hazır olduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42 inci maddesinde, ruhsat alınmadan, ruhsat veya eklerine, imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine para cezası verileceği hükmü verilmişti. Geçtiğimiz Şubat ayında 3194 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ile imar mevzuatına aykırı tüm yapılaşmalara, 'aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar ilave idari para cezası' uygulanması şartı getirildi. Bu ilave idari para cezalarına örnek vermek gerekirse; eskiden 10 bin TL tutarında bir cezai hüküm, bugünkü imar kanunu gereği rayiç değerine göre değişmekle beraber 100 bin TL haline geldi. Şehzadeler Belediyesi olarak sınırlarımız dahilindeki tüm alanlarda, ruhsatsız veya ruhsatlı projelerine aykırı sayılan tüm inşaat çalışmalarına engel olma konusunda büyük bir gayret göstermekteyiz. Vatandaşlarımızın da bu sorumluluk bilincinde hareket ederek belediyemizin bu gayretine gereken desteği vermelerini istiyoruz. Böylelikle kentimizin çarpık ve düzensiz yapılaşmalara maruz kalmamasının önüne geçebiliriz”

Yeni İmar Kanunu gereği yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilginin, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu dairesine bildirileceğinin de belirtildiği açıklamada, “Aykırılık düzeltilmeden de beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacaktır. Yine ruhsatsız yapılaşmalar 30 gün içinde düzeltilmediği takdirde; Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir” denildi.

Yeni düzenlemeyle getirilen hükümlerin son derece büyük, maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecek yaptırımlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmayan binaların performans ömrünün beklenen seviyelerin altında kalması ile aslında doğrudan doğruya milli servetimiz zarar görmektedir. Vatandaşlarımızın, ruhsatlı yapı yapmaları konusunda kendilerine her türlü bilgilendirme için Şehzadeler Belediyesi olarak hazırız. Bilindiği üzere ilçemiz birinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu sebeple olası bir deprem karşısında geri dönüşü olmayan ciddi sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilecek, kentimizin mimari ve estetik dokusuna da zarar veren ruhsatsız ve denetimsiz yapılaşmalar yerine, ruhsatlarını alarak yapılarını yapmaları konusunda vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz”