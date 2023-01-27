Şehzadeler Belediyesi kadrolu işçilerine yüzde 70 zam

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, iki yıllığına imzalanan sözleşme kapsamında işçilere yüzde 70 oranında zam yaptıklarını ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat tarafından imzalanan sözleşme kapsamında belediye bünyesinde çalışan 17 kadrolu işçiye yüzde 70 oranında zam yapıldı. İki yıllık imzalanan sözleşme kapsamında ilk yıl için işçilere yüzde 64 enflasyon farkına ilave yüzde 6 refah payı ile birlikte yüzde 70 oranında zam yapılacak. İkinci yıl ise 6 aylık dönemler halinde ilave enflasyon oranları maaşlarına yansıtılacak.

"Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun"

İmza töreninin ardından konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şöyle dedi: "Biz daha önce çalışanlarımızı enflasyon karşında ezdirmeyeceğimizi söylemiştik. Sözümüzün de arkasında durduk. Enflasyon farkı yüzde 64 idi. Biz üzerine 6 puan da refah payı ekleyerek yüzde 70'lik bir zamla çalışanlarımızın maaşlarını 2023 yılı için artırmış, onları enflasyon karşısında ezdirmemiş ve enflasyonun üzerinde bir refah payı vermiş olduk. Şüphesiz ki gönlümüz çok daha fazlasını yapmak istiyor ama imkanlar nispetinde yapmak durumundayız. Mevcut bütçe imkanlarımız içerisinde yapılabilecek olanın en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Arkadaşlarımız için hayırlı olsun, güle güle harcasınlar. Sağlıkla, afiyet içerisinde, iyi günlerde harcasınlar. Her zaman olduğu gibi biz onlara güveniyoruz. Onlardan daha fazla bir çaba, gayret ve performansı 170 bin vatandaşımız adına beklediğimizi de ifade ediyorum. Toplu İş Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun."

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Toplu İş Sözleşmesini imzalayan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Kıymetli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik başkanımıza işçinin ve emekçinin yanında tavır sergileyerek, enflasyonun üzerinde refah payıyla ciddi oranda bir zam verdiği için teşekkür ediyorum. Çalışan tüm arkadaşlarımız adına minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Belediyemize, çalışan arkadaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun."