Şehzadeler Belediyesi kapalı kalan işletmecilerinden kira almayacak

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldıkları sürece kira almayacaklarını açıkladı. Ayrıca Çelik, yine belediyenin kiracısı olan tüm esnafın Nisan ve Mayıs ayı kira ödemelerinin müracaat halinde erteleneceğini duyurdu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs ile mücadele kapsamında belediye kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını açıkladı. Çelik, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığımızın 16 Mart 2020 tarihli 'Coronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelgesinde 'Bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak' ifadelerine yer verilmiştir. Yayınlanan genelge doğrultusunda belediyemize ait kiracılarımızın mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla, 17 Mart 2020 tarihi itibariyle iş yeri faaliyetlerine ara verilen esnaflarımızdan, işletmelerinin kapalı olduğu günlerde kira bedellerinin alınmaması yönünde karar verilmiştir. Ayrıca yine Şehzadeler Belediyesinin kiracısı olan tüm esnaflarımızın Nisan ve Mayıs kira ödemeleri, belediyemize müracaat etmeleri halinde ertelenecektir. Bu kararlar Şehzadeler Belediyemizin 3 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştireceği Nisan ayı meclis toplantısında kesinleştirilerek yürürlüğe girecektir. Sevgili hemşehrilerim, yaşadığımız bu sıkıntılı günleri, geçmişte karşılaştığımız zor zamanları atlattığımız gibi, yine dayanışma içinde hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bu süreçte hepimizin üzerine düşen en büyük sorumluluk, yetkili makamlarımızın yaptığı uyarılara en üst seviyede riayet etmek olacaktır. Bu süreçte sadece kendimizi değil etrafımızdaki insanların sağlığını da düşünmek zorundayız. İnanıyorum ki Türk milleti bu günleri en az zarla atlatacaktır. Korona virüs alacağımız tedbirlerden asla güçlü değildir"