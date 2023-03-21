Şehzadeler Belediyesi Korosu, şehitler için sahne aldı

Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı nedeniyle Manisa Şehzadeler Belediyesi'nce düzenlenen ‘Çanakkale Şehitlerimizi ve Depremde Şehitlerimizi Anma Gecesi'nde sahne alan Şehzadeler Belediyesi Korosu dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Tarihi Bedesten'de düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan geceye Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Ahmet İnce yönetiminde sahne alan Şehzadeler Belediyesi Korosu, gecede birbirinden güzel kahramanlık türküleri, ağıtlar ve şiirler seslendirdi. Konsere eşlik eden izleyiciler zaman zaman okunan şiirler ve ağıtları dinlerken duygulandı. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir gecenin sonunda performansları nedeniyle Şehzadeler Belediyesi Korosu üyelerine teşekkür ederek, Şef Ahmet İnce'ye çiçek takdim etti.