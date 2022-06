Şehzadeler Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için seminer düzenledi

Şehzadeler Belediyesi'nin Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, LGS'ye girecek öğrencilere yönelik düzenlediği seminerde, sınava girecek öğrencilere Psikolog Aile Danışmanı Duygu Ekici tarafından sınav stresi ve başa çıkma yolları anlatıldı. Seminer sonrası sınav stresleri ile baş edebilmenin yollarını öğrenen öğrenciler kendilerine bu imkanı tanıyan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Liseler Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik, ‘Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları' konulu bir seminer düzenledi. Tarihi Bedesten'de düzenlenen ve Psikolog- Aile Danışmanı Duygu Ekici'nin konuşmacı olduğu seminere Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ve sınava hazırlanan öğrenciler katıldı.

“Şehzadeler Belediyesi her daim eğitimcinin, okullarımızın yanında”

Açılış konuşmasını yapan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Şehzadeler Belediyesi ile her zaman ve her alanda işbirliği yaptıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Sağ olsunlar Ömer Faruk Çelik Başkanım başta olmak üzere, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, belediyenin tüm ekibi her daim eğitimcinin, okullarımızın yanındalar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün de sizlere 5 Haziran'da gireceğiniz LGS'de sınav stresiyle nasıl baş edebileceğinizin yolları anlatılacak. Şehzadeler Belediyemiz sizin için bu programı hazırladı. Öncelikle bilmenizi isterim ki sınav bir yarış değildir. Stres insana bildiklerini unutturur. Bugün öğreneceğiniz konular sayesinde lütfen biraz daha bilinçli bir şekilde sınava girin. Hepinize başarılar diliyorum.”

“Şehzadeler'in öğrencileri bu sınavı en başarılı şekilde geçirecek”

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ise Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in öğrencilere selam ve başarı dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, “5 Haziran'da önemli bir sınava gireceksiniz. Fakat emin olun bu sınav hayatınızda gireceğiniz en kolay sınavlardan biri olacak. Hayat boyu daha nice büyük sınavlara gireceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah Şehzadeler'in öğrencileri bu sınavı en başarılı şekilde geçirecek ve en güzel okullara girecek.” dedi.

Konuşmaların ardından seminer konuşmacısı Psikolog Aile Danışmanı Duygu Ekici, öğrencilere kaygı nedir, belirtileri nelerdir ve kaygı ile nasıl baş edilir, sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri, sınav öncesi çalışma ve beslenme gibi konularda bilgiler verdi. İnteraktif bir şekilde devam eden seminerde öğrenciler merak ettikleri konuları da sorarak bilgi aldı.

Öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi

Seminere katılarak sınav kaygılarıyla nasıl baş edebileceklerini öğrenen öğrencilerden Buse Sarı, “7. Sınıfa gidiyorum. ŞEGEM'de eğitim görüyorum. ŞEGEM'i açtıkları ve bu semineri bizim için düzenledikleri için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyorum. Seminerde sınav kaygımı nasıl yeneceğimi öğrendim. Nasıl daha verimli çalışabileceğimi, ailemin benden ne beklediği ve benim onlara ne vermem gerektiğini öğrendim. Son derece faydalı oldu benim için.” derken, Sude Naz Kutur, “7. sınıf öğrencisiyim. ŞEGEM'de eğitim görüyorum. Bize bu seminer imkanı verdikleri için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyorum. Seminerden önce aklımda çok soru vardı, bu seminer sonrası bunların cevabını bulmuş oldum. Sınavda daha az stres yapacağımı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Hüseyin Parlayan ise şunları söyledi: “Bu yıl LGS'ye hazırlanıyorum. Artık son döneme girdik. Bu dönemde bol bol soru çözmeye çalışıyorum. Çalışırken kaygılandığım zamanlar oluyordu. Bu seminer sonrasında bununla nasıl baş edebileceğimi öğrendim. Sınava doğru yaklaştıkça son günlerimi nasıl geçirmem gerektiğini öğrendim. Bu semineri düzenledikleri için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyorum.”