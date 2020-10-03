Şehzadeler Belediyesi Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi

Şehzadeler Belediye Meclisinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Şehzadeler Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bildiri yayımladı. Bildiride, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı kınandı. Siyasi parti grupları adına Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in okuduğu bildiride şöyle denildi; “Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda Azeri kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence, halen hafızalarımızdadır. Şehzadeler Belediyesi Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini bir kez daha hedef alan saldırılarını kınıyoruz. Ermenistan'ın yaptığı bu saldırı asla kabul edilemez. Yukarı Karabağ'ı 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına yaptığı bu son saldırılar, Ermenistan'ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisinin önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak Ermenistan şunu iyi bilmeli ki dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında 84 milyona yakın Türkiye bulunmaktadır. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Sürekli kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Eğer bugün Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısı, bölgede, Kafkasya'da yeni bir kaos çıkarma çabası içeriyorsa da bu kaostan nemalanmaya çalışan güçler asla başarılı olamayacaklardır. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir lider ülke olan Türkiye, gerek ülkemizin milli çıkarlarına gerekse Azerbaycan halkına yönelik hiçbir oyuna müsaade etmeyecektir. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Şehzadeler Belediyesi Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz.”

Mecliste daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 19 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste Şehzadeler Belediyesi'nin 2021 yılına ait Performans Programı ile 2021 yılı bütçesi kabul edildi. Şehzadeler Belediyesinin 1 Ocak 2021 yılından itibaren geçerli olacak bütçesi, 120 milyon TL olarak belirlendi. Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının 2 Kasım saat 17.00'da yapılması kararlaştırılarak toplantı sonlandırıldı.