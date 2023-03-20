Şehzadeler Belediyesi Ramazan'da da sofraları ve etkinlikleriyle deprem bölgesinde olacak

Belediye, Adıyaman'daki mobil aşevine ilave olarak Kahramanmaraş Andırın'da da depremzedeler için iftar çadırı kuracak.

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinin ilk anlarından itibaren tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Şehzadeler Belediyesi, bölgede verdiği hizmetlere Ramazan ayında da yenilerini ekleyerek devam edecek. İş makineleri ve personellerini depremin ilk anlarında arama kurtarma ve sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları için bölgeye gönderen Şehzadeler Belediyesi, Adıyaman Eğriçay Çadır Kentinde kurduğu mobil aşevi ile de yaklaşık beş bin kişiye günde iki öğün sıcak yemek hizmeti veriyor. Belediye, Adıyaman'da verdiği bu hizmete, Kahramanmaraş Andırın'da da kuracağı bin kişilik iftar çadırı hizmetini ekleyecek.

İftar sofralarına Ramazan etkinlikleri eşlik edecek

Afet bölgesinde Ramazan ayında yapılacak olan çalışmalara dair bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Adıyaman Eğriçayır Parkı Çadır Kenti'nde 9 Şubat'tan bu yana sabah akşam sıcak yemek hizmetimiz devam etmektedir. Ramazan boyunca da bu hizmetimiz sahur ve iftar olarak devam edecektir. Ramazan ayı boyunca burada çeşitli Ramazan etkinliklerimiz de olacak. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Hacivat Karagöz gösterileri, kukla oyunları ve Aşık ile Maşuk gibi etkinliklerimizi buradaki çocuklarımız, vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Ramazan süresince şuruplu lokma ikramlarımız olacak. Hafta içi gerçekleştirilecek bu etkinliklerimize hafta sonları da musiki konserlerimiz eklenecek. Adıyaman'daki çalışmalarımıza ilave olarak Kahramanmaraş Andırın'da da Ramazan ayı boyunca her gün 1000 kişilik sıcak yemek vereceğiz. Öte yandan Andırın'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 1000 koli erzak da Andırın Belediyesi'ne teslim edildi. Andırın'a ayrıca 1 kamyon sıfır giyim eşyası da gönderdik" dedi.

Manisa'daki depremzedeler de ihmal edilmiyor

Deprem bölgesinden Manisa'ya gelen afetzedeler için Şehzadeler Belediyesi'nin yaptığı ve Ramazan'da da sürdüreceği hizmetler hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, "Şehrimizdeki misafirhanelerde konaklayan 195 vatandaşımıza arkadaşlarımız tarafından sabah, öğlen, akşam sıcak yemek ulaştırılmaktadır. Belediye aşevimizden belediye ekiplerimizce depremzede 75 ailemize günlük 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Depremzede 245 ailemize İyilikbank'tan her ay gıda ve hijyen temizlik setleri verilmeye devam etmektedir. Ayrıca Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi dağıtımı yapılmaktadır. Depremzede ailelerimizin ihtiyaçları olan ev eşyası ve kıyafet ihtiyaçları Atma Paylaş projesi ile imkanlar dahilinde karışlanmaktadır. Şu ana kadar 60 ailemizin ev eşyaları teslim edilmiştir. Deprem belgesinden gelen ve konaklamaya ihtiyacı olan vatandaşlarımızın geçici süreli konaklaması yapılmaktadır. Deprem bölgesinden gelen engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan engelli aracı ve hasta yatağı talepleri de karşılanmaktadır" şeklinde konuştu.