Şehzadeler Belediyesi sabaha kadar görev başındaydı

Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler yaklaşık 3 gündür Manisa'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile sabaha kadar görevdeydi. Nurlupınar Mahalle Muhtarı Süleyman Seven ve Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk ile de bir araya gelen Başkan Çelik, her iki mahallede yaşanan taşkınlarla ve su baskınları ile ilgili muhtarlardan bilgiler aldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik gece yarısı 03.00 sıralarında, yağışın etkili olması ve kar sularının erimesi ile birlikte Nurlupınar Mahallesinde bulunan Kırtık Deresinde meydana gelen su taşkınlarını önlemek için çalışmaları yapan ekiplerin alışmalarını anbean takip ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşların zarar görmemesi için Şehzadeler Belediyesinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Çelik “Gece yarısı itibarı vatandaşlarımızın zarar görmemesi için ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyorlar. Şuan bulunduğumuz nokta Kırtık Deresi ve DSİ sulama kanalının buluştuğu nokta. Aşırı yağışlar nedeni ile karların erimesi ile birlikte dağdan gelen çakıllar ve taşlar, derenin bu kısmını tıkıyor. Bu nedenle, sokaklar ve evle su baskınına maruz kalıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak gece saat 3 civarı olmasına rağmen ekiplerimiz ile birlikte kanalın ve derenin içerisinde biriken toprakları ve taşları temizliyor ve bir set oluşturuyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın su baskınlarından zarar görmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Saat gecenin 3'ü olmasına rağmen halkımızın rahatı için fedakârca çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu saatte bizlerle birlikte çalışan Akpınar ve Nurlupınar Mahalle Muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu gece çalışan ekiplerimizi yalnız bırakmayan mahalle halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecekler. Rabbim daha büyük afetlerden korusun inşallah. Su baskınlarına maruz kalan vatandaşlarımızın da evlerini ziyaret ettik. Ekonomik durumları olmaya vatandaşlarımıza da Belediye olarak yardım elimizi uzatacağız. Yaraları sarmak için Şehzadeler Belediyesi olarak gereken neyse, halkımızın yanında olacağız” dedi.