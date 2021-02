Şehzadeler Belediyesi şubat meclisini yaptı

Başkan Çelik, meclis üyelerine belediyenin son bir aylık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Şehzadeler Belediyesi Şubat Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında dün akşam yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste, Başkan Çelik belediyenin önceki ay gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Belediye doğal afetlere karşı teyakkuzda

Son günlerde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle Şehzadeler Belediyesi'nin teyakkuzda olduğunu belirten Başkan Çelik, “Çok şükür yaşanan bu hadiselerde bir can kaybımız yok. Şehzadeler Belediyesi olarak doğal afetlere karşı teyakkuzdayız. Fırtınalar nedeniyle şehrimizin muhtelif noktalarında ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları gibi hadiseler yaşanıyor. Bunlara da ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Hafta sonu Tekeliler Mahallesi sınırlarından geçen Bahadır Çayı'nda taşkınlar yaşandı. Mahallenin ulaşımında kısa süreli bir aksama oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir planlama ile kısa sürede iş makineleri ile müdahale ettiler. Gece geç saatlerde başlayan ve yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası taşkınla birlikte gelen atıkların kapattığı köprü temizlenerek, ulaşıma yeniden açıldı.” şeklinde konuştu.

“Çöpler, çöp kutularına atılsın ”

Belediye ekiplerinin Hurdacılar Sitesi'nde gerçekleştirdiği evsel nitelikli katı atıkları temizleme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çelik bölgeden 170 kamyon atığın toplandığını ifade ederek şöyle devam etti: “Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, müşterek bir çalışma ile Turgut Özal mahallemizdeki Hurdacılar Sitesi ve civarında kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Bölgede toplanan evsel atıklar temizlendi ve bu çalışmada 170 kamyon atık toplandı. Şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için var güzümüzle çalışıyor ve halkımıza hizmet etmekten yılmıyor, yorulmuyoruz. Ancak 171 bin nüfusu 67 mahallesi olan kentimizde her an her yerde olamayız. Zaman, insan gücü ve ekipman kaynağı bakımından bu mümkün değil. Biz en güzel temizliğin kirletmemekle olacağı inancındayız. Bu inançla başlattığımız Temiz Şehir Şehzadeler projesi kapsamında ilçemizde topyekün bir temizlik seferberliğinin yürütülmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamında halkımızdan beklentimiz çöplerini sadece ve sadece çöp konteynerlerine atmalarıdır. Hurdacılar Sitesi esnaflarımızdan da bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bölgede evsel nitelikli katı atıkların biriktirilmemesi, biriktirmek isteyenlere müsaade edilmemesi en büyük talebimizdir.” Başkan Çelik bölgede denetimlerin artırılacağını dile getirdi.

Şehzadelerpark Yıldırım'dan övgü aldı

Son Başbakan Binali Yıldırım'ı Şehzadelerpark'ta ağırladıklarını dile getiren Başkan Çelik “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelen son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'i ve beraberindeki heyeti bölgemizin en büyük tarih, kültür ve eğlence parkı olan Şehzadelerpark'ta misafir ettik. Binali Bey parkımızı çok beğendiler, vatandaşımıza verdiğimiz hizmet için şükranlarını ilettiler. Kongrede yaptıkları konuşmada da Şehzadelerparkımıza ve hizmetlerimize yer verdiler. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etmiş, hizmet aşkımızı kamçılamıştır. kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Atalık Tohum Takas Günleri

Şehzadeler Belediyesi'nin bu yıl Atalık Tohum Takas Günlerinin ikincisini yaptığını hatırlatan Başkan Çelik etkinliğin tekrarlanacağı bilgisini verdi. Başkan Çelik, “Yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek, çocukluğumuzun lezzetlerini gelecek nesilere ulaştırmak amacıyla ilkini geçen yıl düzenlediğimiz Atalık Tohum Takas Günlerimizin bu yıl ikincisini pandemi nedeniyle gün içerinde zamana yayarak gerçekleştirdik. Bu yıl etkinliğimizi zaman zaman yine yapacağız. Etkinlik tarihlerimizi sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Elinde yerli tohum olan, yerli tohumla üretimi destekleyen herkesi bizi takip etmeye ve bu etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Sokak hayvanlarına 3 ton mama desteği

Şehzadeler Belediyesi'nin sokak hayvanları için yaptığı mama destekleri hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, imzaladıkları son protokol ile mama desteğini 3 tona çıkardıklarını söyledi. Başkan Çelik şöyle devam etti: “Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımız için Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şubesi yöneticilerine Aralık ayında 1 ton mama desteğinde bulunmuştuk. Ocak ayında yaptığımız yeni protokol ile bu desteğimize 2 ton mama daha ilave ettik. Sokak hayvanlarını besleme noktasında ekiplerimize derneğimiz ve derneğimizin gönüllüleri yardımcı oluyorlar, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz pazaryerindeki atıkları da yaptıkları temizlik esnasında toplayarak, Spil'deki yılkı atlarımıza ulaştırıyorlar. Bu çalışma için de mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yüz yüze eğitimler yeniden başladı

Şehzadeler Belediyesi'nin eğitim hizmetleri hakkında da konuşan Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde 8. sınıf öğrencileri için verdiğimiz LGS kurslarına pandemi nedeniyle ara vermiştik. Ara verilen sürede kardeşlerimiz eğitmenlerimizin özverili çalışmaları ile uzaktan eğitimlerini sürdürüyorlardı. Öğrenci kardeşlerimizin yüz yüze eğitimleri yeniden başladı. Kendilerine girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum. Belediyemiz ve Kızılay Manisa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ilk yardım kursuyla Şehzadeler Belediyesi personeli 28 kişi temel ilk yardım eğitimi aldı. Kursu başarıyla tamamlayanlara 192 ülkede geçerli temel ilk yardım sertifikası verildi. Kızılay yöneticileri ve eğitmenlerine verdikleri destek için teşekkür ediyorum.”

İnşaat ve ihale aşamasındaki projeler

Şehzadeler Belediyesi'nin inşaatı süren ve ihale aşamasındaki büyük projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Ahmet Bedevi Mahallemizde hayata geçireceğimiz Amatör Spor Kulüpleri Tesisi'nin ve Sancaklıiğdecik Mahallemizdeki Çok Amaçlı Salon ve Rekreasyon Alanı projemizin inşaatları devam ediyor. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Selimşahlar Mahallemizde yapacağımız Halı Saha ve Açık Düğün Salonu projemizin de ihalesini gerçekleştirdik. İhale süreci devam ediyor. Tamamlandığında inşaat aşamasına geçeceğiz. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun. Sancaklıbozköy Mahallemizde yapacağımız Çok Amaçlı Salon ve Açık Düğün Salonu projemizde de imar planı askı süreci tamamlandı. İhale hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Şubat ayı içerisinde ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Şehzadeler Belediyesi Mart Meclis Toplantısı'nın 1 Mart Pazartesi günü saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Mahmut Günal anıldı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Şehzadeler Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Mahmut Günal, sene-i devriyesi nedeniyle mecliste anıldı. İYİ Parti Grubu Günal'ın ruhuna hayır yaptı.