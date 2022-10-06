Şehzadeler Belediyesi ‘Tam bana göre Gençlik Festivali'ne katıldı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlen 'Tam bana göre Gençlik Festivali' 5-9 Ekim tarihlerinde Ankara Başkent Millet Bahçesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile dün açılışı yapılan festivalde Şehzadeler Belediyesi açtığı stantta gençlere yönelik projelerini Türkiye'nin farklı illerinden elen gençlere anlatacak.

Ankara Başkent Millet Bahçesinde 5 - 9 Ekim tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen törenle başladı. Başkent Millet Bahçesi Festival boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin dört bir yanından 152 belediyenin stant açtığı festivalde Şehzadeler Belediyesi de açtığı stantla, festivale gelecek olan vatandaşlara hem Şehzadeler Belediyesinin hizmetlerini hem de gençlere yönelik projelerini anlatacak. Festivalin açılışında stantta bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açılış esnasında stantları gezen vatandaşlara belediyenin projelerinden bahsederek mesir macunu ikramında bulundu.

Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin standını ziyarete gelen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını stantta misafir etti. Bu tür etkinliklerin belediyelerin projelerini daha fazla kitlelere anlatılması noktasında büyük faydalar sağladığını ifade eden Başkan Çelik, “Bugün burada Türkiye'nin en büyük Gençlik Festivalinde ülkemizin farklı şehirlerinden buraya gelmiş olan gençlerimiz ile buluşuyoruz. Gençliğimizin rol modeli olan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen bu etkinlikte belediyeler olarak bizlerde özellikle gençlerimize yönelik projelerimizi daha fazla kitlelere ulaştırma imkânı bulmuş oluyoruz. Aynı zamanda diğer belediyelerin yapmış olduğu projeleri de inceleyerek şehrimizde ne tür projeleri hayata geçirebiliriz noktasında bir fikir sahibi oluyoruz. Geçen yılda bu festivalde yerimizi almıştık. Bu yılda aynı şekilde buradayız. 9 Ekim tarihine kadar belediyemizin standı burada vatandaşlarımıza hizmet edecek. Standımızı ziyarete gelen vatandaşlarımıza ikramlarımız olacak, aynı zamanda Kurşunlu Han'da eğitim veren eğitmenlerimiz kendi alanlarında burada çalışmalarını uygulamalı olarak gösterecekler. Her günü dolu dolu geçecek olan festival süresinde tüm vatandaşlarımız standımıza bekliyoruz” dedi.