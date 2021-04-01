Şehzadeler Belediyesi tarihi beş çeşmeyi restore edecek

Sayısız tarihi eseri yeniden günümüze kazandıran Şehzadeler Belediyesi, ilçe sınırları içerinde yer alan tarihi beş çeşmeyi daha restore ederek, vatandaşların kullanımına açmak için çalışmalarına başladı. Eski Öğretmenevi bahçesinde yer alan Cavit Paşa Çeşmesi, Kuyumcular Çarşısı'nda yer alan Polat Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi, Ulutepe Caddesi'nde yer alan Vak Vak Çeşmesi, Dere Mahallesi Hurşit Sokak ile Ulutepe Caddesi'nin kesiştiği köşede yer alan anonim çeşme ile Yedi Kızlar Türbesi'nin kuzeydoğusunda kalan bir diğer anonim çeşmeyi kapsayan çalışma kapsamında projeler hazırlandı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu. Kurul, anonim iki çeşme için etraflarının açılarak izlerinin ortaya çıkarılmasını isterken, söz konusu çalışmalar da yapıldı ve kurulun değerlendirmesine sunuldu. Restorasyon projelerinin hepsi kuruldan onay aldığında beş çeşme için restorasyon ihalesine çıkılacak ve çalışmalar kısa süre içerisinde başlatılacak.

Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler özellikle Saruhanoğulları Beyliği ile Osmanlı Dönemine tarihlenen yapıların yoğun olarak bulunduğu ilçelerimizdendir. İlçemiz sınırları içerisinde günümüze ulaşmış 44 adet tescilli çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmelerden üç adedi belediyemizce projelendirilerek, restore edilmiştir. Şimdi de beş adet çeşmemiz, dönem mimarisine ve kullanılan malzemelere uygun bir şekilde hazırlanacak ve restore edilecek. Çeşmelerin metruk ve bakımsız haline son verilecek, kültür mirasımızdaki yeri korunacaktır. Ayrıca, kamu yararı gözetilmesinin yanı sıra tarih ve kültür bilinci doğru yönde yansıtılacak, diğer kurum ve kuruluşları bu yönde özendirilecektir.” dedi.

"Kent kimliği açısından önemli"

Yapılacak olan çalışmanın kent kimliği açısından taşıdığı önemden söz eden Başkan Çelik “Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve Kurtuluş Savaşı sırasında su yollarının tamir ve bakımı mümkün olmasa da, Cumhuriyet döneminde mevcut su kaynaklarından faydalanılmaya devam edilmiştir. Sonraki yıllarda kentin su ihtiyacı şebeke suyuyla karşılanmış ve çeşmeler eski önemini yitirmiştir. Zaman içerisinde bakım ve onarımları yapılamadığından da yok olmaya yüz tutmuştur. Tarihi çeşmelerimizin projelendirilerek yapılacak restorasyon uygulamaları sonrasında tekrar kullanıma açılması, su kaynağı açısından verimli, tarihi kültürel miras açısından da zengin ilimiz için büyük önem taşımaktadır. Halkımız atıl durumda olan çeşmelerin aslına uygun şekilde tekrar işlevlik kazanmasına şahitlik edecek ve çeşme kültüründen ve bu kültürün kazandıklarından istifade edecektir.” şeklinde konuştu.

Yapılacak restorasyon çalışmalarının bir kısmı için Tarihi Kentler Birliği'nden hibe desteği aldıklarını da ifade eden Başkan Çelik “Çalışma kapsamında projeler hazırlandı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu. Kurul, anonim iki çeşme için etraflarının açılarak izlerinin ortaya çıkarılmasını istedi. Biz de bu çalışmayı da yaparak kurula sunduk. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp, çeşmelerimizi hizmete sunmak istiyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.