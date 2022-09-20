Şehzadeler Belediyesi temizlik hizmetleri filosunu güçlendirdi

Şehzadeler Belediyesi, araç filosunu alınan iki yeni araçla takviye yaptı. Yeni araçlar için belediyenin Fen İşleri şantiyesinde tanıtım töreni düzenlendi. Hayırlı bir vesile ile yine bir arada olduklarını ifade ederek,, konuşmasına başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “2014 yılında kurulduğumuz gün gidecek bir bina yoktu, şantiye yoktu, yeterli araç gereç yoktu. Bunları hazırladık. Bu esnada da bugüne kadar ciddi sayıda belediyemizin araç filosuna iş makinaları, kamyonlar ve kamyonetler araçlar satın aldık. Araç filomuzu 170 bin nüfusumuza hizmet edebilecek bir hale dönüştürdük. 2014 yılında 12 araç, 2015 yılında 49 araç, 2016 yılında 4 araç, 2017 yılında 11 araç, 2018 yılında 4 araç, 2019 yılında 2 araç ve 4 adet motosiklet, 2021 yılında 6 araç, 2022 yılında 3 araç alımı gerçekleştirdik. Bugün de bu alımlarımıza bir yenisini ekliyoruz" dedi.

Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün her gün tonlarca atığı yüzün üzerinde personel ile cansiperane çalışarak, ilçenin sokaklarından topladığını belirten Başkan Çelik, "Temizlik hizmetlerimizin araçları çöp kamyonları yeri geldiğinde günde 18 saat kesintisiz olarak çalışıyor. Sokak sokak geziyor ardından da Büyükşehir Belediyemizin Katı Atık Bertaraf Tesislerine bu atıkları götürüyorlar. Bundan dolayı da araçlar yıpranıyor, eskiyor. Eskiyen araçların da bu sefer çok ciddi bakım maliyetleri söz konusu oluyor. Hem araç sayısını artırmak hem de eskiyen araçları yenileyebilmek açısından filomuza sürekli yeni araçlar dahil etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere iki çöp kamyonunu filolarına kattıklarını dile getiren Başkan Çelik, "Bu iki aracın maliyeti 1 Milyon 972 bin TL'dir. Bir borçlanma olmadan tamamı öz kaynaklarımızla Devlet Malzeme Ofisinden alınmış, üst ekipmanları da son teknoloji ve iş güvenliğine uygun şekilde yaptırılmıştır. Bugün itibariyle de bu araçlarımızı da Şehzadelerimizin temizlik filosunun hizmetine sunacağız" dedi.

Araçların Şehzadeler'de yaşayan 170 bin kişinin emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, "Bu araçları işte bu sorumluluk ile hareket ederek kullanmalıyız. Kendi aracımız olsa belki daha rahat kullanırız ama 170 bin kişinin emanetine sahip çıkmak hassasiyeti ile bu araçları şoför arkadaşlarımızın kullanacağına, sahip çıkacağına ve bakımlarını zamanında yapacağına yürekten inanıyorum. Allah kaza, bela vermesin. Rabbim iyi günde, hayırlı hizmetlerde bu araçları kullanmayı nasip etsin” diye konuştu.

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından dua edildi. Daha sonra Başkan Çelik araçların direksiyonuna geçerek, ilk sürüşü yaptı.