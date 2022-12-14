Şehzadeler Belediyesi tükettiği elektriği güneşten üretiyor

Şehzadeler Belediyesi'nin 16 milyon TL bedelle hayata geçirdiği 1 Megawatt gücündeki güneş enerji santralinde (GES) incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Nasip olursa ikinci bir 1 Megawatt'lık projemiz daha var. Tükettiğimiz elektriği Şehzadeler Belediyesi olarak kendimiz üretelim istiyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesi Kırançiftlik Mahallesi'nde 20 dönümlük arazi üzerinde kurduğu 1 Megawatt gücündeki güneş enerji santrali ile kendi elektriğini üretmeye başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Bilal Demir ile birlikte tesisi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. 16 milyon TL bedelle yapılan ve 4 kişilik 571 hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektrik üretme kapasitesine sahip olan tesis hakkında teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Çelik, "Santralimizde çok şükür bir problem yok. Gökyüzünden güneş toplayarak yerli, milli ve doğa dostu enerjiyi üretip Şehzadeler Belediyesi olarak tüketiyoruz. Teknik ekiplerimizle birlikte santralimizi gezip bilgi aldık. Elhamdulillah sayaçlar dönüyor, elektrik üretimimiz devam ediyor. Nasip olursa ikinci bir 1 Megawatt'lık projemiz daha var. Hazırlıklarını tamamladığımız zaman onu da yapmayı planlıyoruz. Böylelikle tükettiğimiz elektriği en azından Şehzadeler Belediyesi olarak çevre, doğa dostu milli, yerli enerji kullanarak kendimiz üretelim istiyoruz. Bu tesis belediyemize ciddi bir ekonomik katkıda da bulunmuş oluyor. Zaten bütün belediyeler yüklü elektrik faturaları ödüyor. Böylelikle tükettiğimiz elektriği kendimiz üretip bu bedelin de belediyemizin kasasında kalmasını sağlamış olacağız. Şehzadelerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda varız. Dağların tepesinde kurduğumuz tesislerle bile güzel insanlarımıza, halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.