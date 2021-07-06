Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları başladı

Yaz spor okullarında yüzme, basketbol, muay thai ve wushu branşlarında ağustos ayı sonuna kadar öğrencilere spor eğitimleri verilecek.

Pandemi nedeniyle bu yılki kurs kontenjanlarını sınırlı tuttuklarını ve kurslarda pandemi kurallarına göre eğitimlerin verileceğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bu yıl da öğrencilerimiz için açmış olduğumuz yaz spor okullarımız eğitimlerine başladılar. Kurulduğumuz yıldan beri düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kurslarımıza pandemi nedeniyle geçen yıl ara vermiştik. Vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte bu yıl da yaz kurslarımızın startını verdik. Yüzme, basketbol, muay thai ve wushu branşlarında başlayan kurslarda öğrenci kardeşlerimiz eğitim almaya başladılar. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz katkılarıyla başlayan kurslarda alanında uzman eğitimciler, çocuklarımıza spor dallarında eğitimler verecekler. Yaz spor okulları organizasyonu ile gençlerimizi hem spora yönlendirip, onlara spor alışkanlığı kazandırmak hem de onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz” dedi.

Kurslara katılan öğrencilere belediye tarafından çanta, tişört ve şapka hediye edilirken kursa katılan öğrencilerin son derece keyifli olduğu gözlendi.