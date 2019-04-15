Şehzadeler Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptı

31 Mart seçimlerinin ardından göreve seçilen Şehzadeler Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Kültür Sitesi Meclis Salonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirdi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Meclis'te, 15 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “31 Mart'ta yerel seçimler yapıldı ve millet iradesini sandıkta ortaya koydu. Neticesinde de belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz Türkiye genelinde seçildi. Başta Manisa'daki belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Artık yarış dönemi bitmiştir. Birlik ve beraberlik içinde hizmet etme dönemidir" dedi.

İlk Meclis'in açılışta Meclis Katip üyeliklerini en genç Meclis üyeleri olan Ömer Geriter ve Murat Yörük yaptı. Daha sonra Meclis Katip üyelikleri için seçim yapıldı. Oylama sonucunda Meclis Katip üyeliklerine Murat Yörük ve Ali Özyiğit seçildi.

Meclis'te, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin belirlenmesi de görüşülerek karara bağlandı. Yapılan oylama neticesinde; Meclis 1. Başkan Vekili Selman Keresteci, Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet Güzgülü olarak seçildi.

Meclis'te, Şehzadeler Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyeleri ile Koruma Murakabe Heyeti üyeleri de seçildi. Meclis üyelerinin yanı sıra Ziraat Odası ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyelerinin de oy kullandığı seçimlerde iki liste yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Ural Üncü başkanlığındaki liste seçildi. Buna göre Şehzadeler Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyeleri Ural Üncü, Uğur Akay, Ahmet Özcanlar, Coşkun Çağlayanırmak ve Boran Özseyhan oldu.

Toplantıda yeni dönemde görev yapacak encümen üyelerinin belirlenmesi de görüşülen maddeler arasında yer aldı. Yapılan oylama neticesinde Murat Yörük, Ali Delen ve Dilek Samanlı encümen üyesi olarak seçildi.

İhtisas komisyonlarının kurulması ve komisyonların üye seçimlerinin de gerçekleştirildiği Meclis toplantısında, Denetim Komisyonu'nun raporu ile Şehzadeler Belediyesi'nin 2018 yılı faaliyet raporları görüşüldü ve kabul edilerek karara bağlandı. Faaliyet raporlarının görüşülüp oylanması sırasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yerini Meclis 1. Başkan Vekili Selman Keresteci'ye bırakarak, Meclis Salonu dışına çıktı. Maddenin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Başkan Çelik, oturumu yönetmeye kaldığı yerden devam etti.

Şehzadeler Belediyesi'ni Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda temsil edecek üyenin belirlenmesinin görüşüldüğü gündem maddesi sonrası bu göreve Abdurrrahim Demirezen seçildi. Şehzadeler Belediyesi'ni Tarihi Kentler Birliği Meclisi'nde temsil edecek isim ise Atilla Efendioğlu oldu. Diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlandığı Meclis'in bir sonraki toplantısını 3 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Toplantının sonunda Meclis üyeleri ilk toplantının anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.