Şehzadeler Belediyesi Yeniharmandalı projesini hizmete açtı

Şehzadeler Belediyesi, Yeniharmandalı Mahallesi'nde yapımını 2 milyon 336 bin 400 TL bedelle tamamladığı Çok Amaçlı Salon Projesini törenle hizmete açtı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Kurulduğumuz 2014 yılından itibaren dur durak bilmeden çalışıyoruz. Her mahallemizde izimiz, eserimiz var. Bu projemiz de Yeniharmandalı Mahallemize, civar mahalleler ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Şehzadeler Belediyesi'nin Yeniharmandalı Mahallesi'ne kazandırdığı Çok Amaçlı Salon törenle hizmete açıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Yeniharmandalı Mahallesi Muhtarı Veysel Akkoyun, Başkan Çelik'e teşekkür etti. Akkoyun, “Bu ihtiyacımız için randevu alıp Başkanımızı ziyarete gittiğimizde sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bir yıl önce temelini atmıştık şimdi açılışını yapıyoruz. Başkanımdan Allah razı olsun" dedi.

"Her mahallemizde izimiz, eserimiz var"

Daha sonra davetlilere hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak kuruldukları 2014 yılından bugüne dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun ki her mahallemizde izimiz, eserimiz var. Parklar, çok amaçlı salonlar yapıyoruz. Yol çalışmaları, asfalt kaplamaları yapıyoruz. İlçemizin bütün mahallelerine dokunduk. Bir taraftan büyük projelere imza atıyor bir taraftan Manisa'da ilkleri hayata geçiriyoruz, Hobi Bahçeleri gibi. Manisa'da hiç bilinmezdi. Şehzadeler Belediyesi olarak 50 dönümlük alanda ilk defa bu eseri Manisa'ya biz kazandırdık. Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini halkın olağanüstü desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Çarpık yapılaşmaya son verip, modern konutlar inşa ediyoruz. İnsanlarımızın refahını artırıp hayatlarını kolaylaştıracak sayısız projeye imza attık, atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde şehrin merkezinde okullar açıkken 24 saat hizmet verecek Gençlik Merkezimizin ve Millet Kütüphanemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Sayısız tarihi eseri restore ettik. Manisa'nın fethinin sembolü Fetih Mescidi'nin restorasyonunu da bitirmek üzereyiz."

Yeniharmandalı Mahallesi'ne kazandırılan Çok Amaçlı Salon'un teknik özellikleri hakkında bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, "Projemiz 103 ada 1 parselde 2 milyon 336 bin 400 TL bedelle hayata geçirilmiştir. Projemiz söz konusu parselimizde yaklaşık 970 metrekare alanda yer almaktadır. Salonumuz; yaklaşık 220 metrekarelik kapalı alanı kapsamaktadır. Bina haricinde parselin bahçe kısmında 250 metrekarelik kısmı açık düğün ve toplantılara hizmet verecek şekilde saha betonu uygulaması ile kaplanmıştır. Ayrıca yürüyüş alanları ve araç park yerleri ile birlikte bahçede toplam 470 m2 alanda yüzey sertleştiricili saha betonu uygulaması yapılmıştır. Parselin tüm çevresinde betonarme temel hatılları üzerine oturtulmuş 150 santimetrelik panel çit yer almaktadır. Açık ve kapalı düğün salonu ile araç girişleri için 2 adet sürgülü giriş kapıları yer almaktadır. Bahçede mevcut ağaç dokusunu da içine alan yeşil alan / peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Çok amaçlı salon engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 220 metrekarelik inşaat alanına sahip bir binadır. Betonarme taşıyıcı elemanlar üzeri çelik konstrüksiyon çatıya sahiptir. Çatı örtüsü poliüretan yalıtımlı sandviç paneldir. Binamız düğün salonu, gelin odası, mutfak ve lavabolardan oluşan modern bir tesistir. Binanın temelinde PVC membran su yalıtımı uygulanmıştır. Binanın duvarlarında ısı yalıtımı, bina dış duvarlarında çift sıra tuğla duvar arası expande polistren köpük bulunmaktadır. Bina zemin kaplaması olarak 60x60 kaymaz porselen seramik yapılmıştır. Açık düğün salonumuz ise parselin batı tarafında bulunan 250 metrekarelik alanda, sahnesi ile birlikte çevre aydınlatmaları yapılarak, her türlü düğün, dernek ve çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapacak şekilde planlanmış bir alandır. Yeniharmandalı mahallemize, civar mahalleler ve ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Çelik'in ardından konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da Başkan Çelik ve mesai arkadaşlarına ilçeye kazandırılan güzel eser için şükranlarını sunarak şöyle dedi: "Daha önce de bu tür eserleri hizmete açmıştık. Ne kadar fonksiyonel olduklarını, mahalle halkı için ne kadar yararlı olduğunu biliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" Konuşmaların ardından önce dua edildi, ardından protokol üyelerince kurdelası kesilerek çok amaçlı salon hizmete açıldı.