Şehzadeler Belediyesi'nde imzalar sokak hayvanları için atıldı

Aralık ayında sokak hayvanları için Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şubesi'ne bir ton mama desteğinde bulunan Şehzadeler Belediyesi, imzalanan yeni protokol ile iki ton daha mama desteğinde bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Attığımız imzalar hayırlı olsun, mamalarımız canlara şifa olsun” dedi.

Şehzadeler Belediyesi, Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında sokak hayvanları için iki ton daha mama desteğinde bulundu. Aralık ayında sokak hayvanları için yeni aracını hizmete alan Şehzadeler Belediyesi, aynı zamanda derneğe bir ton mama bağışında bulunmuştu. Atılan imzalar ile sokak hayvanları için yapılan mama desteği, üç tona ulaştı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler tarafından protokol imza altına alınırken; Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas ve belediye veterinerlik hizmetleri görevlileri de hazır bulundu.

“Üç ton mama desteğimiz olmuş olacak”

Aralık ayında çoğunluğu köpek maması olmak üzere Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şubesi'ne bir ton mama desteğinde bulunduklarını ve sokak hayvanları için yeni hizmet aracını hizmete soktuklarını hatırlatan Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün de yine iki tonluk mama bağışının protokolünü imzalıyoruz. Böylelikle bu kış sezonunda derneğimize toplamda üç ton mama desteğimiz olmuş olacak. Bunun haricinde Şehzadeler Belediyesi olarak şüphesiz ki biz de veterinerlik hizmetleri olarak sokak hayvanlarımızın beslemesine devam ediyoruz. Hayvanseverlerimiz büyük bir yükü omuzluyorlar. Belediye görevlilerimizin her an her sokağa yetişebilmesi mümkün değil. Çok değerli Başkanımız bu hizmetlere adeta bir ömür adadı. Yaptıkları işin kutsal bir iş olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu noktada Başkanımız öncülüğünde hayvanseverlerimizle birlikte çalıştığımızda daha başarılı olduğumuzu biliyoruz.”

“Mamalarımız canlara şifa olsun”

Sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi ve yaşatılması için sürekli dernek ile işbirliği içerisinde olduklarını, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Çelik, “Onlar bizi yönlendiriyorlar. Onların yönlendirmesi ile hizmet aracımızı, aletlerimizi yeniliyoruz, onların yönlendirmesi ile yeni beslenme odakları yapıyoruz. Bir taraftan da derneğimize mama desteğinde bulunuyoruz ki sokaklarımızda aç bir canlı kalmasın. Bugüne kadar ki katkı ve destekleri için ben değerli Başkanımız Reyhan Elbirliler Ablamıza çok teşekkür ediyorum. Bütün hayvanseverlerimize teşekkür ediyorum. Belediyemizde mesai mefhumu dinlemeden bu işte koşturan mesai arkadaşlarıma ve veterinerimize teşekkür ediyorum.”

Sokak hayvanlarının da bir can olduğunu kaydeden Başkan Çelik, “Bu soğuk havalarda onları da düşünmemiz lazım. Bir kap su ve bir kap yemeği onlar için çok görmememiz lazım. İnancımıza göre merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Merhametli olmamız tüm canları korumamız gerekiyor. Attığımız imzalar hayırlı olsun, mamalarımız canlara şifa olsun” şeklinde konuştu.

Memnuniyetini ifade eden Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler ise şahsı, hayvanseverler ve sokak hayvanları adına Başkan Çelik'e teşekkür etti.