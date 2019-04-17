Şehzadeler Belediyesinden 15 ayrı noktada çalışma

Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aynı günde ilçenin 15 ayrı noktasında çalışma yaptı.

Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı Park Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı gün sahaya çıkarak, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attı. İlçenin aynı anda 15 ayrı noktasında çalışmaya başlayan ekipler, kimi yerde bozulan kaldırımları yeniledi, kimi yerde peyjaz ve çevre düzenlemesi yaptı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçimlerin geride kaldığını ve vatandaşlara hizmetlerin kaldığı yerden devam ettirileceği dönemin başladığını belirterek “Park Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bozulan kaldırım ve yollarda yenileme çalışmalarına başladı. İlçemizin güzelliğine güzellik katan park ve bahçelerimizde de gerekli bakım ve peyzaj çalışmalarımız yapılıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onları mutlu edecek hizmetleri hayata geçirebilmenin gayreti ve çabası içinde yeni dönemde de onların hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.” dedi.