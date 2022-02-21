Şehzadeler Belediyesi'nden Muradiye Camisi'nde hummalı çalışma

Şehzadeler Belediyesi, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Muradiye Camisi'nin bahçesinde peyzaj çalışması başlattı. Çalışmalar tamamlandığında caminin bahçesi, tarihi yapıya yakışır hale gelecek.

Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri olma özelliği gösteren Muradiye Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sona erdi. Çalışmanın ardından Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caminin bahçesini yeni bir görünüme kavuşturmak için peyzaj çalışması başlattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak camilerimizin her türlü ihtiyacında yanlarındayız. Zaman zaman camilerin içerisinde zaman zaman da bahçesinde gerekli temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri olma özelliği gösteren Muradiye Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sona erince, arkadaşlarımız cami bahçesinin temizliği ve peyzaj düzenlemesi için çalışma başlattılar. Çalışmalar tamamlandığında caminin bahçesi, tarihi yapıya yakışır hale gelecek.” dedi.