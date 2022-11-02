Şehzadeler Belediyesi'nin 2023 hazırlık bütçesi kabul edildi

Şehzadeler Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyenin 2023 mali yılı hazırlık bütçesi İYİ Parti Grubu'nun çekimser kalması ile oy çokluğuyla 400 milyon TL olarak kabul edildi.

Şehzadeler Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 21 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste belediyenin 2023 yılı hazırlık bütçesi de kabul edildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında meclis üyelerine bilgi vererek, devam eden projelerdeki son durum hakkında da açıklamalarda bulundu.

Şehzadeler'de kreş ve gençlik merkezleri artacak

Fatih Parkı'nda ilçeye kazandırılacak yeni kreş ve gençlik merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, "Fatih Parkı'nda, sergi salonunun altında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilen binada bildiğiniz gibi bir gençlik merkezi ve kreş açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Binamız 614 metrekare olup 278 metrekare kreş ve 336 metrekare gençlik merkezi olarak iki kısma ayrılmıştır. Binanın komple elektrik tesisatı ve aydınlatmaları yenilenmiş olup, TV hattı, kamera sistemi ve data sistemi hattı yenilendi. Binanın tüm alanlarını kapsayan mekanik hücreli havalandırma tesisatı yapıldı. Ayrıca tüm alanların ısıtma ihtiyacını karşılamak amacıyla 65 kw kombi ve radyatör tesisatı yapıldı. Kreş bölümünde 3 adet sınıf, yemekhane, mutfak ve uyku odası, lavabolar, bekleme ve oyun salonu, idari bölüm yer alacak. Gençlik merkezi bölümünde dört oda, lavabolar, depo ile tarım atölyesi, stüdyo odası, e spor salonu ve robotik kodlama atölyesi yer alacak. Tadilat ve düzenleme çalışmalarımızı kasım ayı içerisinde bitirip, bu projemizi de hizmete sunacağız." dedi.

Yapımına başlanacak projeler

Belediye'nin yakın zamanda başlayacak projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, "Yeni Harmandalı Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon Projesi'nin ihalesini yapmıştık, yer teslimi yapıldı ve yüklenici firma çalışmalarına başlayacak. Tilkisüleymaniye Mahallesi'nde 7 bin 470 metrekare içerisinde 21 yaş ve üzeri engelliler için hayata geçireceğimiz rehabilitasyon merkezi projemizin de son uygulama projesi hazırlanıyor. Projenin hazırlanmasının akabinde ihalesini gerçekleştirmek için çalışmalarımız başlayacak. Karayenice Mahallesi'nde 27 dönümlük bir alanda sokak hayvanları için yapacağımız barınak ve rehabilitasyon merkezi projemizin de bu ay ihale sürecini tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Başkan Çelik 4 Kasım'da Sancaklıuzunçınar'da tamamladıkları projenin açılışını yapacaklarını duyurarak meclis üyelerini ve vatandaşları açılışa davet etti. Başkan Çelik, "Sanklıuzunçınar Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Çok Amaçlı Salon ve Yazlık Düğün Alanı projemizi ise tamamladık. 4 Kasım Cuma günü saat 11:00'da inşallah bu projemizi de hizmete açacağız. Tüm meclis üyelerimizi ve hemşehrilerimizi şimdiden açılışımıza davet ediyorum." şeklinde konuştu.

2023 bütçesi 400 milyon TL

Başkan Çelik'in açılış konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine başlandı. 21 gündem maddesi tek tek görüşülerek, karara bağlandı. Şehzadeler Belediyesi'nin 2023 mali yılı hazırlık bütçesi İYİ Parti Grubu'nun çekimser kalması ile oy çokluğuyla 400 milyon TL olarak kabul edildi. Aralık ayı meclis toplantısının ise 1 Aralık Perşembe günü saat 17.00'da yapılacağı belirtildi.